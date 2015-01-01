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السيسي: "مش هنجيب مُدربين أجانب تاني.. النتيجة واحدة"

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:20 م
السيسي: مش هنجيب مُدربين أجانب تاني.. النتيجة واحدة
السيسي
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أمنية فوزي
 
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء حديثه عن تنظيم بطولة الأمم الإفريقية: "مش هنجيب مدربين من خارج مصر تاني، إحنا ليه ماعندناش ثقة في المدربين المصريين".

وأضاف "السيسي"، خلال جلسة "اسأل الرئيس" بالمؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء اليوم الأربعاء، أن وزير الشباب والرياضة أكد أنهم لم يجلبوا مدربين أجانب مرة أخرى.

ومازح الحضور، ضاحكًا: "لازم نعطي فرصة للمدربين المصريين، النتيجة واحدة".
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