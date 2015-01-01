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التليفونات يهدد بالإنسحاب وبنى سويف يتجه للتحرك الجماعى لمنع قرار زيادة عدد فرق المظاليم

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:14 م
التليفونات يهدد بالإنسحاب وبنى سويف يتجه للتحرك الجماعى لمنع قرار زيادة عدد فرق المظاليم
تليفونات بنى سويف
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محمد الحسينى
 
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شهد إتجاه قرار إتحاد الكرة المصري والخاص بزيادة عدد أندية دورى القسم الثانى ردود متباينة خاصة مع اصوات تشيد بالقرار باعتبار أن القرار سيزيد من قوة المسابقة وما بين اراء اخرى بالأندية تطالب بتطبيق قرار تواجد 14 فريق كحد أقصى وذلك للاعباء المادية التى ستتحملها خزينة الأندية .


فى البداية قال المهندس احمد سعد، عضو مجلس إدارة نادى تليفونات بنى سويف ل "الفجر الرياضى"، فى حالة تطبيق قرار إقامة دورى القسم الثانى بالمجموعة الاولى من 16 فريق سيكون تليفونات بنى سويف اول المنسحبين من المسابقة والتصعيد للاتحاد الدولى لكرة القدم .


وفى السياق ذاته قال المهندس محمد الواضح المشرف على الكرة بنادى بنى سويف الرياضى، بالتأكيد قرار خاطئ ويحمل ظلم كبير والهدف الوحيد منه تقديم مجاملات لأنديه معينه وحاليا نبحث مع أنديه الرابطة الإجراءات التى سيتم اتخاذها و التحرك يحب أن يكون جماعى حتى نصل لنتيجة .


وأضاف قائلا : تم إتهام مجلس إدارة إتحاد الكرة بالفساد و المجاملات، و أول قرارات الجمعية العمومية بعد إقالة مجلس الاداره هى ابقاء الفرق الهابطه بالقسم الثانى و زيادة عدد الأندية الى ١٦ نادى وبالتالى الإدارة يشوبها الفساد و المجاملات ، إذا كان هناك فساد فهو إفراز و نتيجة إختيارات الجمعية العمومية .

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