السيسي: ترسيم الحدود مع قبرص والسعودية وفر لنا فرصة جديدة للاكتشافات



وسيختتم المؤتمر فعالياته اليوم، والذي يشارك فيه 1500 شاب يمثلون كافة فئات الشباب المصري شباب الجامعات شباب الأحزاب شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة شباب من المبدعين والمبتكرين شباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.



وانطلقت أمس، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستمر لمدة يومين لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية.



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن اكتشافات الغاز حققت الاكتفاء الذاتي لمصر وبدأنا في التصدير.وأوضح "السيسي"، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، المنعقد في العاصمة الإدارية، اليوم الأربعاء أن ترسيم الحدود مع قبرص والسعودية وفر لنا فرصة جديدة للاكتشافات.هذا وقد بدأت جلسة "اسأل الرئيس"، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، المنعقد في العاصمة الإدارية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادات الدولة المصرية.ويجيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة، عن أسئلة المواطنين، التي تلقاها قبل انعقاد المؤتمر عبر البريد الإلكتروني.