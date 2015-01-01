ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

السيسي: "معقولة 100 مليون مصري مفهومش 1000 لاعب كرة قدم كويس"

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:14 م
السيسي: معقولة 100 مليون مصري مفهومش 1000 لاعب كرة قدم كويس
السيسي
Advertisements
طباعة
كساب أحمد
 
Advertisements
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر بها ما يؤهلها لتشكيل فريق كرة قدم جيد، معقبًا: "مش معقولة الـ100 مليون نسمة مفهوش 1000 لاعب جيد". 

وأضاف "السيسي"، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، في المؤتمر الوطني السابع للشباب، مساء الأربعاء، أن آليات العمل في البحث عن الأكفاء في حاجة للتحديث والتطوير، وهذا الأمر ينطبق على كافة القطاعات.

وانطلقت أمس، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستمر لمدة يومين لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
4
x
18:00
3
فنربخشة - تركيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
20:30
-
توتنهام - الإنجليزي
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
2
x
19:00
1
ليون - فرنسا