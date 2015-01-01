السيسي: "معقولة 100 مليون مصري مفهومش 1000 لاعب كرة قدم كويس"

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر بها ما يؤهلها لتشكيل فريق كرة قدم جيد، معقبًا: "مش معقولة الـ100 مليون نسمة مفهوش 1000 لاعب جيد".



وأضاف "السيسي"، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، في المؤتمر الوطني السابع للشباب، مساء الأربعاء، أن آليات العمل في البحث عن الأكفاء في حاجة للتحديث والتطوير، وهذا الأمر ينطبق على كافة القطاعات.



وانطلقت أمس، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستمر لمدة يومين لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية.

