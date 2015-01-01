السيسي عن عودة الجماهير للمباريات: الأمر متروك لوزارة الشباب والأجهزة الأمنية
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:13 م
أمنية فوزي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا استفدنا كثيرًا من تنظيم بطولة الأمم الإفريقية، وكذلك استفدنا من تطبيق منظومة تذكرتي.
وأضاف "السيسي"، خلال جلسة "اسأل الرئيس" بالمؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء اليوم الأربعاء، أن فرصة عودة الجماهير إلى المباريات أصبحت أمرًا سهلًا بعد تنظيم بطولة الأمم الإفريقية.
وأشار إلى أن عودة الجماهير لمشاهدة المباريات أصبح أكثر يسرًا كما كان، لافتًا إلى أن الأمر متروكًا لوزارة الشباب والأجهزة الأمنية لتحديد الوقت المناسب لعودة الجماهير.
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