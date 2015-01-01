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السيسي يتساءل: فين منتخب مصر للكرة النسائية؟

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:11 م
السيسي يتساءل: فين منتخب مصر للكرة النسائية؟
السيسي
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الفجر الرياضي
 
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تساءل الرئيس عبد الفتاح السيسي عن منتخب مصر للكرة النسائية وشرح كيفية تكوين منتخب مصري للرجال القدم قادر على منافسة كبرى منتخب العالم.

وقال الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب موجهًا حديثه للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: "عاوزين منتخب قوي ينافس منتخبات العالم فالعبرة في آليات العمل يجب أن نبدأ بفرز المواهب وتدريبها ثم تقييمها على النحو الأمثل.. أنتم تريدون أن تقولون أن مصر لا يمكنها إخراج ألف شاب وموهوب في كرة القدم من وسط 100 مليون".

وأضاف السيسي: "فين منتخب الكرة النسائية في مصر ويلبسون ما يريدون لماذا لا نبدأ بمنتخب مصري للكرة النسائية قوي كما سنبدأ في كرة القدم".
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