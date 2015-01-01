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رسميا قفشة ينضم للأهلي رسميًا لمدة خمس سنوات

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:10 م
رسميا قفشة ينضم للأهلي رسميًا لمدة خمس سنوات
مجدش أفشة وامير توفيق
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علي نبوي - محمد الصو
 
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أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي عن تعاقد الأهلي مع محمد مجدي قفشة لاعب بيراميدز لمدة خمس سنوات قادمة.


وقام توفيق بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية وإستلام الاستغناء الخاص باللاعب والذي عبر عن سعادته بالإنضمام للأهلي.


وقال أمير توفيق الذي استحق إشادة الجميع بالجهود الكبيرة التي يبذلها منذ توليه المسئولية أن الأمور سارت في إطار تعاوني وأنه قام بإتمام الصفقة بعد الرجوع للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بشئون كرة القدم في كافة الأمور وذلك في إطار خطة تدعيم الفريق الأول لكرة القدم والذي يواجه تحديات كبيرة في الموسم الجديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

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