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"السيسي": تنظيم بطولة الأمم الإفريقية كان "هايل"

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:12 م
السيسي: تنظيم بطولة الأمم الإفريقية كان هايل
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أمنية فوزي
 
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أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية، قائلًا: "استفدنا كثيرًا من تنظيم البطولة".

ووجه "السيسي"، خلال جلسة "اسأل الرئيس" بالمؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء اليوم الأربعاء، الشكر لكل القائمين على التنظيم، وللجماهير المصرية، متابعًا: "الأمر كان أكثر من رائع، والتنظيم كان هايل".

وانطلقت أمس، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستمر لمدة يومين لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 1500 شاب من مختلف فئات المجتمع المصري، بحضور كل فئات الشباب المصري شباب الجامعات شباب الأحزاب شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة شباب من المبدعين والمبتكرين شباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.
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