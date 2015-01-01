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الرئيس السيسي: نحتاج إلى إصلاح صناعة الكرة في مصر

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:07 م
الرئيس السيسي: نحتاج إلى إصلاح صناعة الكرة في مصر
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أمنية فوزي
 
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الألعاب الفردية تسير بشكل مناسب مقارنة بكرة القدم، لافتًا إلى أن كرة القدم لها أهمية خاصة بمصر.

وأضاف "السيسي"، خلال جلسة "اسأل الرئيس" بالمؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء اليوم الأربعاء، أن الكرة أصبحت صناعة وليس هوايات، متابعًا: "إللي يقدر صناعة الكرة بيستفيد منها كويس جدًا".

واستكمل،: "نحتاج إلى إصلاح صناعة الكرة في مصر".
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