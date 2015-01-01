محمد شريف في حوار لـ"الفجر الرياضي".. لو رحلت عن الأهلي سأعود أقوى.. وبيراميدز الأقرب لضمي

يعد محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، واحدا من أفضل المواهب التي ظهرت على الساحة الكروية المصرية خلال الأعوام الماضية.

وتربى شريف ناشئا بين صفوف وادي دجلة، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول، ونجح في احتلال صدارة هدافي الفريق.

وانتقل اللاعب للنادي الأهلي، بالعام الماضي قبل أن يظل حبيسا لدكة بدلاء الفريق بالموسم الحالي، واقترب من الرحيل بالانتقالات الجارية.





-بيراميدز الأقرب لضمي

-سأرحل معارا وسأعمل على العودة بشكل أقوى