محمد شريف في حوار لـ"الفجر الرياضي".. لو رحلت عن الأهلي سأعود أقوى.. وبيراميدز الأقرب لضمي
يعد محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، واحدا من أفضل المواهب التي ظهرت على الساحة الكروية المصرية خلال الأعوام الماضية.
وتربى شريف ناشئا بين صفوف وادي دجلة، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول، ونجح في احتلال صدارة هدافي الفريق.
وانتقل اللاعب للنادي الأهلي، بالعام الماضي قبل أن يظل حبيسا لدكة بدلاء الفريق بالموسم الحالي، واقترب من الرحيل بالانتقالات الجارية.
-بيراميدز الأقرب لضمي
-سأرحل معارا وسأعمل على العودة بشكل أقوى
-التكاتف والروح سر تتويج الأهلي بالدوري
-لا أعلم الأسباب وراء ابتعادي عن المباريات
وحرص "الفجر الرياضي" على إجراء حوار مع اللاعب وجاء نصه كالآتي:-
* أولا مبروك على التتويج بالدوري
- الله يبارك فيك وببارك لكل من ينتمي للفريق سواء إدارة وجهاز فني وجماهير والتي ساندت الفريق طوال الموسم.
* ما سر عودة الأهلي القوية للتتويج باللقب؟
- هذا الموسم يعتبر من أصعب المواسم، لقد مر الفريق بجميع العوامل والظروف القاسية، ولكن اللاعبين أظهرت تكاتفا واضحا، وأثبتوا روح الفانلة الحمراء، وتوجنا باللقب.
* ما أسباب ابتعادك عن المباريات؟
- أنا لا أعلم السبب الحقيقي وراء ذلك، هي وجهة نظر فنية للجهاز الفني ولا يمكنني التدخل بها، ولكنني أستحق المشاركة وتلقيت إشادة أكثر من مرة بالتدريبات.
* هل تنوي الرحيل بعد نهاية الموسم؟
- أنا لم أحسم قراري حتى الآن بشكل كامل، ولكنه يبقى الحل الأقرب، في ظل غيابي عن المشاركات الأساسية.
* هل حددت الفريق الذي ستلعب له في حال رحيلك؟
- لم أحدد بشكل كامل، أعتقد أنه الأقرب سيكون بيراميدز سبورت في حال نجاح المفاوضات مع النادي لضمي.
* وهل ستوافق بالدخول في صفقة تبادلية؟
- لا أمانع ذلك، الجميع سينظر للفوائد العائدة، سيستفاد الأهلي بخدمات قفشة وسأستفاد بالمشاركة بشكل أساسي بالموسم الجديد.
* هل ستخرج معارا أم نهائيا؟
- أعتقد أنه في حال رحيلي سأكون معارا لمدة عام وحيد، وسأستطيع خلالها إثبات نفسي بالمشاركة، وسأعود بشكل أقوى للمارد الأحمر.
* كيف ترى المنافسة على قيادة هجوم بيراميدز في حال رحيلك؟
- بيراميدز يضم لاعبين على مستوى عال، وأخرهم التعاقد مع جون أنتوي لاعب المقاصة ودودو الجباس لاعب دجلة، ولكنني في حالة التواجد بجوارهم سأحارب من أجل استغلال فرصتي والتواجد بشكل أساسي.