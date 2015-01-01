ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. أنباء عن وفاة حمزة بن لادن نجل زعيم تنظيم القاعدة

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:59 م
عاجل.. أنباء عن وفاة حمزة بن لادن نجل زعيم تنظيم القاعدة
حمزة بن لادن
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
أفادت شبكة أن بي سي نيوز الأميركية، بأن واشنطن لديها معلومات تفيد بوفاة حمزة بن لادن، ابن أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، وخليفته المحتمل، وفقا لثلاثة مسؤولين أميركيين.

ووفقاً للعربية، لم يدل المسؤولون بمعلومات حول مكان ووقت موت حمزة بن لادن أو ما إذا كان للولايات المتحدة دور في موته، حسب الشبكة.

ويُعتقد أن حمزة بن لادن قد ولد في عام 1989، وانتقل والده إلى أفغانستان في عام 1996.

وفي أول مارس 2019، صرحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أنها تتعهد بدفع مكافأة مالية قدرها مليون دولار لمن يزودها بمعلومات عن حمزة بن لادن، أحد أبناء أسامة بن لادن. وعرضت واشنطن المكافأة بعد أن هدد حمزة عبر الإنترنت بالقيام باعتداءات ضد الولايات المتحدة للانتقام من قتل القوات الخاصة الأميركية لوالده في عام 2011، والذي كان مختبئاً في بلدة إيبت أباد الباكستانية.

وشكل مكان تواجد حمزة بن لادن محط تخمينات لسنوات، مع معلومات مختلفة تقول إنه يعيش في باكستان وأفغانستان وسوريا أو أنه قيد الإقامة الجبرية في إيران.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن حمزة بن لادن نشر عبر الإنترنت منذ آب/أغسطس 2015 على الأقل رسائل صوتية دعا فيها المتطرفين في سوريا إلى التوحد.
Advertisements
المزيد عن: حمزة بن لادن تنظيم القاعدة الولايات المتحدة أسامة بن لادن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
4
x
18:00
3
فنربخشة - تركيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
20:30
-
توتنهام - الإنجليزي
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
2
x
19:00
1
ليون - فرنسا