عاجل.. بدء جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، المنعقد في العاصمة الإدارية.



ومن المقرر أن يجيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة، عن أسئلة المواطنين، التي تلقاها قبل انعقاد المؤتمر عبر البريد الإلكتروني.



كما سيختتم المؤتمر فعالياته اليوم، والذي يشارك فيه 1500 شاب يمثلون كافة فئات الشباب المصري شباب الجامعات شباب الأحزاب شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة شباب من المبدعين والمبتكرين شباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.



وانطلقت أمس، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستمر لمدة يومين لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية.

