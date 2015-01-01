برشلونة يتخذ قراره النهائي ويُبقي على "الصخرة"

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى برشلونة الإسبانى سيبقي على مدافعه الفرنسي صامويل أومتينى خلال الموسم المقبل بعد شفائه من الإصابة التى كان يعانى منها الموسم المقبل.





وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادى برشلونة سيقرر الإبقاء على اومتيتى صاحب ال 25 عام والذى لم يصل له أى عروض خلال الفترة السابقة بشكل رسمي.





وأشارت الصحيفة أن من الممكن أن يكون السبب فى ذلك هو معاناة أومتيتى خلال الموسم السابق بإصابة فى الركبة أدت لعدم وصول عروض رسمية لضمه.





ويذكر أن بعص التقارير الصحفية أكدت إهتمام مانشستر يونايتد بضم اللاعب خلال الصيف الجارى.