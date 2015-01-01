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بريطانيا وفرنسا وألمانيا يطالبان بجلسة طارئة حول صواريخ بكوريا الشمالية

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:35 م
بريطانيا وفرنسا وألمانيا يطالبان بجلسة طارئة حول صواريخ بكوريا الشمالية
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وكالات
 
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قال دبلوماسيون إن بريطانيا وألمانيا وفرنسا توجهت إلى مجلس الأمن الدولي بطلب عقد جلسة طارئة مغلقة، لبحث عملية إطلاق صواريخ في كوريا الشمالية.

وكان الجيش الكوري الجنوبي أفاد سابقا بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى، ليلة الأربعاء، وذلك بعد يومين من إطلاق بيونغ يانغ صاروخين من النوع نفسه، بغية ممارسة الضغط على سيئول وواشنطن لحملهما على التخلي عن إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مخطط لها.

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