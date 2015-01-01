4 أسماء مرشحة لتدريب منتخب المغرب بعد رحيل رينار

قالت صحف مغربية صباح اليوم، بأن الإتحاد المغربي لكرة القدم قد رشح 4 مدربين لتولي المهمة الفنية في منتخب أسود الأطلسي، وذلك بعد رحيل المدرب الفرنسي هيرفي ريناد، والذي أعلن عن إستقالته من منصبه بعد الخروج الغير متوقع لمنتخب المغرب من دور ال16 في أمم أفريقيا 2019.

وأشار صحيفة المنتخب المغربية، بأن الاتحاد قد حدد الأسماء الأربعة لمدربين أصحاب خبرات كبيرة، وهم: حسين عموتا، وليد الركراكى، الفرنسى لوران بلان، المدرب السابق لمنتخب الجزائر، البوسني وحيد حاليلوزيتش والذي يملك خبرات كبيرة في كرة القدم العربية والأفريقية.





وأشارت الصحيفة إلى حدوث إجتماع داخل الاتحاد المغربي في الأسبوع الماضي، وكانت الأغلبية ترى بأن الفرنسي "لوران بلان" هو المرشح الأفضل لقيادة المغرب في هذه الفترة،