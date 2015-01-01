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تعرف على موعد حفل تامر حسني في سلطنة عمان

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:55 م
تعرف على موعد حفل تامر حسني في سلطنة عمان
تامر حسني
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الفجر الفني
 
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أعلن المطرب تامر حسني، عن إحيائه حفل غنائي ضخم بسلطنة عمان يوم 15 من شهر أغسطس المقبل، وذلك ضمن احتفالات عيد الأضحى المبارك.

ونشر تامر حسني صورة لـ بوستر الحفل، وعلق قائلًا: «انتظروني إن شاء الله يوم ١٥ أغسطس في مهرجان صلالة السياحي علي مسرح المروج - سلطنة عُمان .. الحفل من تنظيم شركة اوغاريت». 

من جهة أخرى، انتهى تامر حسني من تصوير دوره في فيلم "كل سنة وأنت طيب " للمؤلف محمد عبد المعطي حيث من المقرر أن يطرحه فى موسم عيد الأضحى المقبل.

الفيلم يشارك فى بطولته زينة وخالد الصاوى ومن تأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد المارق.

وتعاون تامر حسني، ومي عز الدين في فيلم "عمر وسلمى" ومسلسل "آدم" وآخر أعمال مى عز الدين مسلسل "البرنسيسة بيسة"، والذى لم يحقق نجاحا في رمضان الماضي.

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