تعرف على موعد حفل تامر حسني في سلطنة عمان
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:55 م
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
أعلن المطرب تامر حسني، عن إحيائه حفل غنائي ضخم بسلطنة عمان يوم 15 من شهر أغسطس المقبل، وذلك ضمن احتفالات عيد الأضحى المبارك.
ونشر تامر حسني صورة لـ بوستر الحفل، وعلق قائلًا: «انتظروني إن شاء الله يوم ١٥ أغسطس في مهرجان صلالة السياحي علي مسرح المروج - سلطنة عُمان .. الحفل من تنظيم شركة اوغاريت».
من جهة أخرى، انتهى تامر حسني من تصوير دوره في فيلم "كل سنة وأنت طيب " للمؤلف محمد عبد المعطي حيث من المقرر أن يطرحه فى موسم عيد الأضحى المقبل.
الفيلم يشارك فى بطولته زينة وخالد الصاوى ومن تأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد المارق.
وتعاون تامر حسني، ومي عز الدين في فيلم "عمر وسلمى" ومسلسل "آدم" وآخر أعمال مى عز الدين مسلسل "البرنسيسة بيسة"، والذى لم يحقق نجاحا في رمضان الماضي.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما خبار الفن بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
- تأجيل حفل تامر حسني في رأس سدر
- بلقيس تحيي حفلًا غنائيًا في مهرجان صلالة بسلطنة عمان
- لأول مرة.. أصالة في الساحل الشمالي ثاني أيام عيد الأضحى
- 15 ديسمبر.. بدء تصوير أول مشهد في "نصب تذكاري"
- مي عز الدين تعتذر بعد طرح بوستر "البرنسيسة بيسة"!
- رسميًا.. "كل سنة وأنت طيب" لـ تامر حسني خارج سباق موسم عيد الفطر
- ويزو مع تامر حسني في فيلمه الجديد.. تعرف على التفاصيل
- تامر حسني يتمنى المشاركة بـ"كل سنة وإنت طيب" في موسم عيد الأضحى بـ
- تعرف على موعد حفل تامر حسني في الساحل الشمالي
- قبل طرح الأفيش الرسمي لفيلمه الجديد.. محمد صلاح يدعم تامر حسني