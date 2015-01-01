أحمد موسى: تراكم المشكلات السبب في الفقر

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قال الإعلامي أحمد موسى إن جلسة "حياة كريمة"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، المنعقد في العاصمة الإدارية ردت على تساؤلات المواطنين كيف ستحل الدولة المصرية مشكلات القرى.



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ليس السبب في حالة الفقر وإنما بسبب تراكم المشكلات على مدى سنوات طويلة.



وعلق الإعلامي على مقاطعة مقدمة جلسة "حياة كريمة" لأحد الشباب عندما تحدث عن أزمات القرى، ورفض الرئيس السيسي مقاطعتها له وطلب من الشاب استكمال الحديث قائلًا: "مش عيب نشوف العيوب اللى عندنا وهنعمل على إصلاحها وكان عندنا الأسوأ وغيرناه".

