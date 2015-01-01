ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أحمد موسى: تراكم المشكلات السبب في الفقر

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:53 م
أحمد موسى: تراكم المشكلات السبب في الفقر
أحمد موسى
Advertisements
طباعة
داليا الحسين
 
Advertisements
قال الإعلامي أحمد موسى إن جلسة "حياة كريمة"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، المنعقد في العاصمة الإدارية ردت على تساؤلات المواطنين كيف ستحل الدولة المصرية مشكلات القرى.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ليس السبب في حالة الفقر وإنما بسبب تراكم المشكلات على مدى سنوات طويلة.

وعلق الإعلامي على مقاطعة مقدمة جلسة "حياة كريمة" لأحد الشباب عندما تحدث عن أزمات القرى، ورفض الرئيس السيسي مقاطعتها له وطلب من الشاب استكمال الحديث قائلًا: "مش عيب نشوف العيوب اللى عندنا وهنعمل على إصلاحها وكان عندنا الأسوأ وغيرناه".
Advertisements
المزيد عن: مؤتمر الوطني السابع للشباب توك شو المؤتمر السابع للشباب اخبار مصر أحمد موسى
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
4
x
18:00
3
فنربخشة - تركيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
20:30
-
توتنهام - الإنجليزي
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
2
x
19:00
1
ليون - فرنسا