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وصول بطاقة أليو ديانج الدولية والأهلي يقيده محليا

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:50 م
وصول بطاقة أليو ديانج الدولية والأهلي يقيده محليا
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عمرو مصطفي
 
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وصلت اليوم الأربعاء بطاقة المالي أليو ديانج  لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تمهيدا لقيدةي في القائمة المحلية والإفريقية.

وكان الأ هلي تعاقد مع ديانج، لمدة المنضم لمدة 5 مواسم قادما من مولودية الجزائر خلال الانتقالات الصيفية الحالية 

وقام إداري الأهلي بالتوجه إلى مقر الجبلاية  لتسليم العقود التي وقع عليها اللاعب  من أجل تسجيله في القائمة المحلية  والافريقية والتي سيتم غلق باب القيد الأفريقي في الثانية عشر مساء اليوم الأربعاء، بعد زصزل بطاقة ديانج على سيستم tms.
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