الكويت تتوصل لهوية صاحب حساب "جنوب السرة" الموالي لقطر
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:39 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
كشفت السلطات الكویتیة عن هوية صاحب حساب "جنوب السرة"، على موقع تویتر والمعروف بتغریداته المثیرة للجدل، حيث اتضح أنه أمام قضایا عدة سابقة مرفوعة ضده، فضلا عن أخرى سیبادر متضررون برفعھا بعد التعرف على ھویته.
وأكدت السلطات أنه موجود في لندن منذ بدایة 2018، ومن المتوقع تعمیم اسمه ووضعه على قائمة المطلوبین لیتم ضبطه فور عودته للبلاد.
وجاء ذلك تزامنا مع كشف المغرد "عتیج المسیان" الموالي أیضا لقطر والإخوان، والمعروف بإساءته للمملكة والإمارات، فیما قضت النیابة العامة بحبسه في السجن المركزي الكویتي 21 یوما على ذمة التحقیق، إثر ثبوت إساءته للمملكة والإمارات والدفاع عن قطر.
Advertisements
المزيد عن: هوية لندن قطر حساب جنوب السرة الكويت
- النائب العام: تنظيم جديد من النيابة العامة للتوسع في الرقابة على السجون
- عاجل.. أخبار السعودية اليوم | "النيابة العامة" تبدأ التحقيق مع مواطن يستدرج الفتيات لإقامة علاقات غير شرعية
- "الدفاع المدني الكویتي" يستقبل المتضررين من الأمطار بمراكز الإيواء
- شاهد.. مياه الأمطار تتساقط من سقف مطار الكويت
- النفط الكويتي يرتفع لـ 52.4 دولار للبرميل
- سعر برمیل النفط الكویتي يرتفع 76 سنتاً
- ارتفاع سعر برمیل النفط الكویتي 66 سنتا
- الأركان الكويتية تكشف المسؤول عن وفاة ضابطين
- برمیل النفط الكویتي يرتفع 52 سنتا
- انخفاض سعر برمیل النفط الكویتي 63 سنتا