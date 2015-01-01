الكويت تتوصل لهوية صاحب حساب "جنوب السرة" الموالي لقطر

كشفت السلطات الكویتیة عن هوية صاحب حساب "جنوب السرة"، على موقع تویتر والمعروف بتغریداته المثیرة للجدل، حيث اتضح أنه أمام قضایا عدة سابقة مرفوعة ضده، فضلا عن أخرى سیبادر متضررون برفعھا بعد التعرف على ھویته.

وأكدت السلطات أنه موجود في لندن منذ بدایة 2018، ومن المتوقع تعمیم اسمه ووضعه على قائمة المطلوبین لیتم ضبطه فور عودته للبلاد.

وجاء ذلك تزامنا مع كشف المغرد "عتیج المسیان" الموالي أیضا لقطر والإخوان، والمعروف بإساءته للمملكة والإمارات، فیما قضت النیابة العامة بحبسه في السجن المركزي الكویتي 21 یوما على ذمة التحقیق، إثر ثبوت إساءته للمملكة والإمارات والدفاع عن قطر.