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أخيرًا.. ريال مدريد يعود لسكة الانتصارات ويهزم فنربخشة في ليلة تألق "بنزيما"

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:47 م
أخيرًا.. ريال مدريد يعود لسكة الانتصارات ويهزم فنربخشة في ليلة تألق بنزيما
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الفجر الرياضي
 
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حصد ريال مدريد الإسباني المركز الثالث ببطولة كأس أودي الودية، بعد فوزه على فنربخشة التركي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب "آليانز آرينا" معقل بايرن ميونيخ الألماني.

افتتح جاري رودريجيز التسجيل لليون في الدقيقة 6 ثم سجل الفرنسي كريم بنزيما هدفين متتاليين للفريق الملكي في الدقيقتين 12 و 27، وأدرك نبيل درار التعادل للفريق التركي في الدقيقة 34، وفي الشوط الثاني أكمل بنزيما الهاتريك الشخصي في الدقيقة 53.

وعادل توفان التعادل لفنربخشة في الديقة 59، وفي الدقيقة 62 جاء الدور على المدافع المدريدي ناتشو فيرنانديز ليضيف الهدف الرابع للمرينجي، وآتت الدقيقة 79 ليحرز ماريانو دياز الهدف الخامس لريال مدريد.

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