غدًا.. مصلحة الضرائب تطلق خدمات مركز الاتصالات المتكامل

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، انطلاق خدمات مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة، غدًا الخميس، الأول من أغسطس.





وقالت المصلحة إن المركز يغطي جميع خدمات ضرائب الدخل، والقيمة المضافة، والإقرارات من خلال مركز موحد ورقم واحد (16395)، وكذلك من خلال البريد الإلكتروني [email protected]





وقال عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، إن مركز الاتصالات المتكامل يأتي في إطار التطوير المستمرالذي تنفذه مصلحة الضرائب لأنظمة العمل الخاصة بها بهدف التسهيل على الممولين، وإدخال تكنولوجيا المعلومات في كافة الأنشطة الأساسية للمصلحة.





وأضاف أن مركز الاتصالات سيعمل بأحدث نظم الاتصال والخبرات طبقا للنظم العالمية القياسية وذلك لتحسين مستوى الخدمة المقدم إلى الممولين/ المسجلين، وتقديم العديد من الخدمات الرئيسية.





وذكر حسين أن مركز الاتصالات سيقدم قنوات اتصال أخرى متعددة بالإضافة للاتصالات الهاتفية، مثل خدمات البريد الإلكتروني، وخدمات الرسائل القصيرة "SMS"، وخدمات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، وخدمات الدردشة؛ وتمتد ساعات عمل المركز إلى 16 ساعة يوميا/ 6 أيام في الأسبوع.