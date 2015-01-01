خطوة وحيدة تفصل مانشستر يونايتد عن التعاقد مع المدافع الأغلي في العالم
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:40 م
عمر عبدالعزيز
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كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن صفقة انتقال هاري ماجواير نجم فريق نادي ليستر سيتي الإنجليزي إلى مانشستر يونايتد تواجه بعض الصعوبات.
ومن الجدير بالذكر ان النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب الشياطين الحمر، يسعى لتعزيز مركز قلب الدفاع من خلال التوقيع مع النجم الدولي الإنجليزي ماجواير خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، من صفوف الثعالب.
وذكرت صحيفة "M.E.N" البريطانية، أن مانشستر يونايتد يواصل المفاوضات مع ليستر سيتي رغم اعتقاد النادي بعدم منطقية مطالبة ليستر بـ 90 مليون باوند للتخلي عن اللاعب، ومن ثم فإن الناديان مازالا بعيدان بعض الشيء عن التوصل لاتفاق.
واقترب إد ودوارد نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد من التوصل لاتفاق مع مسؤولي الثعالب من أجل التعاقد مع لاعب المنتخب الإنجليزي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، ليكون ماجواير أغلى مدافع في التاريخ.
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