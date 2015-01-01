خطوة وحيدة تفصل مانشستر يونايتد عن التعاقد مع المدافع الأغلي في العالم

وذكرت صحيفة "M.E.N" البريطانية، أن مانشستر يونايتد يواصل المفاوضات مع ليستر سيتي رغم اعتقاد النادي بعدم منطقية مطالبة ليستر بـ 90 مليون باوند للتخلي عن اللاعب، ومن ثم فإن

الناديان مازالا بعيدان بعض الشيء عن التوصل لاتفاق.