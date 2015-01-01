سلطة المكرونة مع دجاج بوفالو.. طريقة التحضير
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:43 م
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مقادير سلطة المكرونة مع دجاج بوفالو
- المعكرونة : عبوة (حلزونية مسلوقة و مصفاة)
- صدر الدجاج : كوب ونصف (مسلوق ومقطع شرائح رفيعة)
- الفلفل الأحمر : 1 حبة (مفروم)
- اعواد الكرفس : 2 عود (مفروم)
- صلصة بوفالو : نصف كوب
- صلصة الرانش الجاهزة : نصف كوب
- المايونيز : ملعقتان كبيرتان
- بودرة الثوم : ربع ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
- جبنة الموتزاريلا : كوب (مبشورة)
- البصل الأخضر : عود (مفروم)
طريقة تحضير سلطة المكرونة مع دجاج بوفالو
1. اخلطي الدجاج المسلوق مع الفلفل الأحمر والكرفس في وعاء عميق.
2. أضيفي المكرونة المسلوقة للدجاج والفلفل واخلطي.
3. في وعاء آخر اخلطي صوص البوفالو والرانش والمايونيز وبودرة الثوم والفلفل الأسود والملح حتى تتمازج المكونات.
4. صبي المزيج فوق المكرونة والفلفل الدجاج.
5. وزعي جبن الموزاريلا المبشور والبصل الأخضر على وجه الطبق وقدميه.
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