كيف سيكون تشكيل الأهلي بعد الصفقات الجديدة ؟

نجحت إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في إنهاء العديد من الصفقات المميزة والتي يحتاجها الفريق الأول لكرة القدم، لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد.





وكان الأهلي، أعلن عن تجديد إعارة رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق، لمدة موسم من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.





كما دعمت خط الوسط المدافع بالتعاقد مع المالي أليو ديانج من صفوف مولودية وهران الجزائري، لمدة خمسة أعوام مقبلة.





واستطاع الفريق تدعيم خط دفاعه بالتوقيع مع محمود متولي مدافع الإسماعيلي، لمدة خمسة أعوام، كما اقترب الفريق من الحصول على خدمات محمد مجدي أفشة لاعب بيراميدز سبورت، بالانتقالات الجارية.





ويرصد "الفجر الرياضي" التشكيل المتوقع للنادي الأهلي بالموسم الجديد من خلال التقرير الآتي:-





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: علي معلول - محمود متولي - رامي ربيعة - محمد هاني.





خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - رمضان صبحي - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات.





خط الهجوم: وليد أزارو.



