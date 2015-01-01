طريقة عمل عصير الموز المثلج

مقادير عصير الموز المثلج

- حليب : كوبان

- قهوة سريعة الذوبان : ملعقة صغيرة

- الآيس كريم : 4 اكواب (فانيلا)

- الموز : 3 حبات (مقطع ومثلج)





طريقة تحضير عصير الموز المثلج





1. ضعي الحليب مع القهوة حتى تذوب تماماً.





2. أضيفي الآيس كريم وقطع الموز المثلجة، ثم اخفقي المزيج في الخلاط الكهربائي وضعيه في أكواب التقديم، وزينيه بالموز، وقدميه مباشرة.