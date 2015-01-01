التضامن: حالة وفاة واحدة بين صفوف الحجاج بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية

أعلن أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، عن وفاة أول حالة من حجاج الجمعيات الأهلية من محافظة الدقهلية "علاء الدين جاد الغرباوي" وذلك بسبب هبوط حاد فى الدورة الدموية، لافتا إلي أن جميع أحوال الحجاج مطمئنة ويوجد 3 حالات مرضية في المستشفيات السعودية من حجاج الجمعيات يعانون من مشاكل مرضية ويتلقون العلاج.



