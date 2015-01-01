روسيا تحشد قواتها لمواجهة حرائق الغابات فى سيبيريا

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتعبئة القوات المسلحة للبلاد في عمليات مكافحة حرائق الغابات في سيبيريا.





وأعلن جهاز الإعلام الرئاسي "أنّه بعد النظر في تقرير وزارة الطوارئ، أمر بوتين بأن تنضم وزارة الدفاع إلى فرق إخماد الحرائق.. وسيبقى مجموعة العسكريين النازحين إلى مقاطعة إيركوتسك في المنطقة حتى إشعار آخر.

وتقوم وزارة الدفاع أيضًا بإنشاء مجموعة طيران لإخماد الحرائق في منطقة كراسنويارسك، حيث ستغادر عشر طائرات من طراز "اا-67" وعشر طائرات هليكوبتر في الساعات القليلة القادمة.





وأعلنت وزارة الطوارئ، حالة الطوارئ في العديد من المقاطعات الفيدرالية في البلاد بسبب حرائق الغابات الهائلة التي تعصف بسيبيريا، وتم إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء إقليم كراسنويارسك ومقاطعة إيركوتسك ، وجزئيًا في جمهورية بورياتيا.





وبدأت الحرائق في وقت سابق من هذا الشهر، والتي أثرت بشكل رئيسي على المناطق الغابية وغير المأهولة بالسكان، ومنذ ذلك الحين اجتاحت النيران بالفعل حوالي 3 ملايين هكتار.