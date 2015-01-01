تليفونات بنى سويف يواصل تدريباته وغموض حول المدير الفنى

واصل الفريق الكروى الاول بنادى تليفونات بنى سويف أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى تدريباته اليومية استعداد للموسم الكروى الجديد .

وخلال التدريب اليومى والمقام على ملعب نادى الشبان المسلمين ببنى سويف شهد حضور ما يقرب من 14 لاعب بصفوف الفريق من ضمنهم عدد من اللاعبين الصاعدين للفريق الأول بجانب احمد مصطفى ظهير أيمن بنى سويف السابق والذى انتقل لصفوف الفريق فى صفقة انتقال حر .





وقاد مجدى سيد المدرب المساعد تدريبات الفريق خاصة فى ضوء عدم وضوح الرؤية المستقبلية بشأن إمكانية التعاقد مع مدير فنى جديد او تولى أحد أبناء النادى مسوؤلية تدريب الفريق خلال المرحلة القادمة .





واحتل تليفونات بنى سويف المركز الثالث بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى بالموسم الماضي برصيد 43 نقطة .