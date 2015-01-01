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الباطن السعودي يفوز علي القناة وديا (صور)

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:33 م
الباطن السعودي يفوز علي القناة وديا (صور)
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شيماء أمين
 
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خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة من نظيره فريق الباطن السعودي، بهدف نظيف، في المباراة الودية التي أقيمت مساء الأربعاء، علي ملعب فندق "ميركيور" بالإسماعيلية، مقر اقامة الفريق السعودي استعداداً للموسم الجديد.

جاء هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول، وحاول لاعبو القناة إدارك التعادل دون جدوى.

سبق وأن لعب القناة العديد من المباريات الودية، خلال فترة الإعداد الحالية، منهم مبارتان مع الإسماعيلي تعادل في لقاء وفاز في آخر، بهدف نظيف، وفاز علي كهرباء الإسماعيلية بثلاثية لهدف، والتغلب على بلدية الإسماعيلية بثلاثية نظيفة وعلي العين السعودي بهدفين لهدف.

أدار لقاء اليوم تحكيميا طاقم حكام من منطقة الإسماعيلية لكرة القدم مكون من وليد عبد الرازق حكم ساحة ومحمود عرابي ومحمد الحلوس مساعدان.

الباطن السعودي يفوز علي القناة وديا (صور)
الباطن السعودي يفوز علي القناة وديا (صور)
الباطن السعودي يفوز علي القناة وديا (صور)
الباطن السعودي يفوز علي القناة وديا (صور)
الباطن السعودي يفوز علي القناة وديا (صور)
الباطن السعودي يفوز علي القناة وديا (صور)
الباطن السعودي يفوز علي القناة وديا (صور)
الباطن السعودي يفوز علي القناة وديا (صور)
الباطن السعودي يفوز علي القناة وديا (صور)
الباطن السعودي يفوز علي القناة وديا (صور)
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