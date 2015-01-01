معتز عبدالفتاح: "كل حاجة بتوصل للرئيس عن الشارع المصري"
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:37 م
كساب أحمد
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قال الدكتور معتز عبد الفتاح، استاذ العلوم السياسية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل إليه كل شيء عن الشارع المصري، معقبًا: "كل حاجة بتوصل للرئيس حتى التريقة اللي ببتقال".
وتابع "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد خيري، ببرنامج "حال بلدنا"، المذاع على راديو"9090"، مساء الأربعاء، أن تخريج أكاديمية تأهيل الشباب للقيادة أول دفعة من الشباب الإفريقي هام للغاية، ويعتبر نوع من الاستثمار بعيد المدى لمصر في إفريقيا.
وأضاف: "مصر بتزرع سفراء لها في إفريقيا، وهذا ضروري في ظل وجود حملات تشكيك في الدور المصري في القارة السمراء"
وتابع "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد خيري، ببرنامج "حال بلدنا"، المذاع على راديو"9090"، مساء الأربعاء، أن تخريج أكاديمية تأهيل الشباب للقيادة أول دفعة من الشباب الإفريقي هام للغاية، ويعتبر نوع من الاستثمار بعيد المدى لمصر في إفريقيا.
وأضاف: "مصر بتزرع سفراء لها في إفريقيا، وهذا ضروري في ظل وجود حملات تشكيك في الدور المصري في القارة السمراء"
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