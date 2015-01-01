أبرز الانتقالات الصيفية في الدوريات العربية.. 80 لاعبًا يشعلون الميركاتو (ملف شامل)

شهدت فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، صراعًا كبيرًا على مستوى الدوريات العربية، خاصة بالدوري السعودي، والذي شهد تفوقًا كبيرًا لفريقي اللاتحاد والأهلي، بينما لم يصل الدوري الإماراتي والقطري حتى الآن إلى ذروته، ولم تخلو الصراعات في الدوريات العربية بالقارة الآفريقية، حيث شهد شراسة تونسية وملاحقة جزائرية.





ويرصد لكم “الفجر الرياضي” أبرز الصفقات التي نجحت الأندية في الحصول عليها والراحلين من الفريق حتى الآن في فترة الإنتقالات الصيفية 2019، خلال السطور التالية:





الدوري السعودي





انتقالات الهلال





نجح نادي الهلال السعودي في تدعيم صفوفه بـ 3 صفقات في فترة الإنتقالات الصيفية، بينما رحل 10 لاعبين عن صفوف الزعيم كالتالي:





- عمر خربين: استعاد الهلال خدمات مهاجمه السوري، عقب إنتهاء فترة إعارته لنادي بيراميدز المصري.





- جانج هيون سو: انضم المدافع الكوري الجنوبي إلى صفوف الهلال السعودي قادمًا من نادي اف سي طوكيو الياباني، لمدة 3 مواسم مع أحقية التجديد لموسم رابع، دون الكشف عن قيمة الصفقة.





- أندريه كاريلو: انضم المهاجم البيروفي لصفوف الموج الأزرق قادمًا من صفوف بنفيكا البرتغالي، لمدة 4 مواسم مقابل 9 مليون و300 الف دولار “34 مليون و875 الف ريال سعودي”.





لاعبو الهلال الراحلين





- عبدالملك الخيبري، ومروان الحيدري، وأحمد شراحيلي: انتقل ثلاثي الهلال إلى نادي الشباب السعودي، بسبب عدم احتياج الزعيم لخدماتهم في الفترة المقبلة.





- عمر حمد العودة: انتقل مدافع الهلال إلى نادي الرائد.





- أشرف بن شرقي: انتقل المغربي بن شرقي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى فريق الزمالك المصري.





- علي الحبسي: رحل الحارس العماني المخضرم عن صفوف الهلال بعد نهاية تعاقده مع الفريق.





- عبد الرحمن اليامي: انتقل مهاجم الهلال الشاب إلى نادي الحزم.





- ميلوس ديجينيك: عاد الأسترالي ديجينيك مدافع الهلال إلى صفوف ناديه السابق ريد ستار الصربي.





- أنس مهدي زباني: رحل مدافع الهلال الشاب عن صفوف الفريق منتقلاً لنادي القادسية.





- مجاهد المنيع: انتقل مهاجم الهلال الشاب إلى صفوف نادي الطائي الناشط في دوري الدرجة الثانية.





انتقالات النصر





تمكن نادي النصر من تدعيم صفوفه بلاعبين فقط من بينهم تجديد عقد، بينما رحل عن صفوف الفريق 13 لاعب سواء على سبيل البيع أو الإعارة أو الاستغناء كالتالي:





- عبد الفتاح آدم : انضم المهاجم عبد الفتاح آدم إلى صفوف النصر قادمًا من نادي التعاون، في صفقة تخطت حاجز 20 مليون ريال سعودي.





- عبد الرزاق حمدالله: جدد المهاجم المغربي وهداف الفريق في النسخة الماضية. عقده مع النصر، لمدة 3 مواسم قادمة، مقابل رفع راتبه إلى 25 مليون ريال سعودي سنويًا.





لاعبو النصر الراحلين





- محمد السهلاوي: تم الاستغناء عن خدمات المهاجم المخضرم بعد نهاية عقده مع العالمي.





- إبراهيم غالب، وخالد الغامدي: انتقل الثنائي النصراوي إلى صفوف نادي الفيصلي.





- محمد الشهراني، وسامي النجعي، ومتعب الحماد: انتقل ثلاثي الفريق النصراوي إلى نادي ضمك الصاعد حديثًا للدوري السعودي، على سبيل الإعارة.





- راكان العنزي، وعبدالله العويشير: انتقل ثنائي نادي النصر إلى الشباب على سبيل الإعارة.





- برونو أوفيني: رحل المدافع البرازيل برونو عن صفوف نادي النصر، من أجل خوض تجربة احترافية في نادي الوكرة القطري.





- صالح عبدالله: انتقل حارس المرمى صالح عبدالله إلى صفوف نادي أبها، على سبيل الإعارة.





- خالد الشويع: انتقل المدافع الشاب إلى صفوف نادي الطائي على سبيل الإعارة.





- عبد الرحمن الظفيري: رحل لاعب الوسط عبد الرحمن الظفيري عن صفوف النصر متجهًا لنادي الخليج.





- محمد فوزير: رحل لاعب الوسط المغربي عن صفوف العالمي منتقلاً لنادي الرائد.





انتقالات الاتحاد





تمكن نادي الاتحاد من تدعيم صفوفه بـ 8 لاعبين من بينهم إنتهاء إعارة، بينما رحل 8 آخرون عن صفوف الفريق سواء على سبيل البيع أو الإعارة أو الاستغناء كالتالي:





- محمد قاسم: عاد المدافع محمد القاسم لصفوف الاتحاد من جديد بعد نهاية إعارته لنادي الفيحاء.





- عبدالإله سعد المالكي: انضم لاعب الوسط سعد المالكي لصفوف العميد قادمًا من نادي الوحدة، لمدة 3 مواسم.





- عبدالرحمن علي العبود: انضم المهاجم عبد الرحمن علي لصفوف الاتحاد قادمًا من نادي الاتفاق، لمدة 4 مواسم، مقابل 10 مليون ريال سعودي.





- إيميليانو فيتشو: دعم نادي الاتحاد صفوفه بالتعاقد مع لاعب الوسط الأرجنتيني قادمًا من نادي سانتوس البرازيلي، لمدة موسم.





- لويس أنطونيو خيمينيز: انضم لاعب الوسط التشيلي لصفوف العميد قادمًا من بالستينو التشيلي، لمدة موسم.





- عبد المحسن فلاتة: دعم نادي الاتحاد صفوفه بالمدافع عبد المحسن فلاتة، لمدة 3 مواسم.





- حمدان الشمراني: تعاقد نادي الاتحاد مع الشمراني قادمًا من نادي الفيصلي، مقابل 10 مليون ريال سعودي.





- هارون كمارا: دعم العميد صفوفه بمهاجم المنتخب الأولمبي قادمًا من صفوف القادسية، لمدة 5 مواسم مقابل 30 مليون ريال سعودي.





لاعبو الاتحاد الراحلين





- جمال باجندوح: استغنى نادي اتحاد جدة عن خدمات لاعب وسطه بعد انتهاء تعاقده مع الفريق.





- ياسين برناوي: عاد المدافع ياسين إلى صفوف القادسية عقب إنتهاء إعارته لنادي الاتحاد.





- أحمد حسن عسيري: رحل مدافع الفريق أحمد عسيري عن صفوف الفريق متجهًا لنادي التعاون.





- مصعب السالمي: رحل السالمي عن صفوف الاتحاد، لينتقل إلى نادي المجزل.





- محمد الدوسري: خطف نادي الرائد المهاجم الشاب الدوسري من صفوف الاتحاد.





- عبد الرحمن خالد: رحل مدافع العميد عن صفوف الفريق لينتقل إلى نادي الوحدة.





- جاري رودريجيز: انتقل نجم وسط الفريق إلى نادي فنربخشة التركي، لمدة موسمين على سبيل الإعارة.





- يحيى سنبل: رحل اللاعب عن صفوف الاتحاد لينتقل إلى نادي حطين.





انتقالات الأهلي





تمكن نادي أهلي جدة من تدعيم صفوفه بـ 9 لاعبين من بينهم أربعة لاعبين عائدين من الإعارة، بينما رحل 12 آخرون عن صفوف الفريق سواء على سبيل البيع أو الإعارة أو الاستغناء كالتالي:





- يزيد البكر: انضم الظهير الأيمن البكر لصفوف الأهلي قادمًا من الفيصلي، لمدة 4 مواسم.





- خالد البركة: تعاقد النادي الأهلي مع الظهير الأيسر لنادي الحزم، لمدة 4 مواسم.





- محمد خبراني: انضم المدافع خبراني لصفوف الراقي قادمًا من صفوف القادسية.





- سلطان مندش: انضم لاعب الوسط سلطان مندش للأهلي قادمًا من صفوف الفيصلي.





- عبدالله مجرشي، وعلي حسن: استعاد النادي الأهلي ثنائي وسط الفريق بعد إنتهاء إعارتهم لنادي أحد.





- محمد مازن بصاص: استعاد الأهلي خدمات مدافعه الشاب بعد نهاية إعارته لنادي التعاون.





- دانييل اليكسيتش: تعاقد النادي الأهلي مع المهاجم الدولي الصربي اليكسيتش قادمًا من نادي ملطية سبور التركي.





- ألفيس ساريتش: حصل الأهلي على خدمات لاعب الوسط البوسني ساريتش قادمًا من نادي سون سامسونج الكوري.





لاعبو الأهلي الراحلين





- نيكولاي ستانسيو: قام النادي الأهلي ببيع الروماني ستانسيو لنادي سلافيا براج التشيكي.





- محمد الزبيدي: انتقل المدافع الشاب لصفوف نادي الحزم على سبيل الإعارة.





- فيصل دارسي: انتقل المدافع الشاب لصفوف نادي الرائد على سبيل الإعارة لمدة موسم.





- كلاوديو بايزا: قام الراقي السعودي بالاستغناء عن خدمات لاعب وسطه التشيلي، من خلال بيعه لنادي نيكساكا الميكسيكي.





- عبد العزيز الشهراني: انتقل صانع الالعاب الشاب إلى صفوف ناديه السابق ضمك على سبيل الإعارة.





- محمد الحارثي: رحل مهاجم النادي الأهلي عن صفوف فريقه، لينتقل إلى نادي الجبلين.





- علي الزبيدي: انتقل مدافع الراقي إلى صفوف الوحدة على سبيل الإعارة.





- أيمن الخليف: رحل لاعب وسط المنتخب الأولمبي عن صفوف الأهلي متجهًا لنادي الوحدة، لمدة 3 مواسم.





- عبد الرحمن الحارثي: رحل لاعب وسط الراقي عن صفوف فريقه، لينتقل لنادي الخليج.





- محمد عبد الشافي: قررت إدارة النادي الأهلي عدم تجديد تعاقدها مع الظهير الأيسر المصري، ليعود اللاعب إلى صفوف ناديه السابق الزمالك.





- ماهر إسماعيل: انتقل لاعب وسط الأهلي إلى نادي الباطن على سبيل الإعارة.





- أحمد الزين: رحل لاعب وسط الأهلي عن صفوف فريقه لينتقل إلى صفوف نادي الرائد لمدة 3 مواسم.









الدوري الإماراتي





لم تشهد الإنتقالات الصيفية في الدوري الإماراتي صراعًا كبيرًا منذ انطلاقه، ولكن من المنتظر تدعيم العيد من الأندية بصفقات قوية خلال الأيام القادمة.





انتقالات العين





دعم نادي العين صفوفه بمهاجم وحيد كما استعاد خدمات أحد المعارين، ورحل عن صفوفه لاعبان كالتالي:





- لابا كودجو: حصل نادي العين على توقيع المهاجم التوجولي لابا كودجو قادمًا من صفوف نهضة بركان المغربي، لمدة 3 مواسم.





- عمر عبد الرحمن “عموري”: استعاد العين خدمات نجمه عموري بعد نهاية إعارته لصفوف الهلال السعودي.





لاعبو العين الراحلين





- دانيلو مورينو: رحل المهاجم الكولومبي لاعب العين إلى صفوف الشباب السعودي.





- ماركوس بيرج: رحل المهاجم السويدي ماركوس بيرج منتقلاً إلى نادي كراسنودار الروسي





انتقالات الشارقة





لم يقم نادي الشارقة بطل الدوري الإماراتي في موسمه المنصرم، بإجراء أي تعاقدات لتدعيم صفوفه حتى الآن، ولكن رحل عن صفوفه المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز، ثاني هدافي بطولة الدوري في الموسم الماضي، منتقلاً إلى نادي الوصل الإماراتي.





انتقالات شباب أهلي دبي





لم يكن وصيف النسخة الماضية بالدوري الإماراتي أفضل حالاً على مستوى الانتقالات من حامل اللقب، حيث قام بالتفريط في لاعب الوسط الأرجنتيني إيميليانو فيتشو، ليعود لسانتوس البرازيلي بعد أنتهاء إعارته، لينتقل بعدها إلى نادي الاتحاد السعودي، دون تدعيم صفوفه بأي لاعب جديد.









الدوري القطري





لم يصل الدوري القطري حتى الآن إلى ذروته على صعيد الانتقالات الصيفية، وشهد نشاطًا ضعيفًا كمن قبل فريقي الدحيل والريان.





انتقالات الدحيل





دعم نادي الدحيل صفوفه بصفقة واحدة حتى الآن، بينما قام بالتخلي عن لاعبين كالتالي:





- مهند علي كاظم: انضم المهاجم العراقي مهند علي لصفوف نادي الدحيل قادمًا من نادي الشرطة العراقي، لمدة 5 مواسم.





لاعبو الدحيل الراحلين





- يوسف العربي: رحل المهاجم المغربي يوسف العربي من صفوف الدحيل متجهًا لنادي أوليمبياكوس اليوناني.





- شويا ناكاجيما: رحل لاعب الوسط الياباني من صفوف الدحيل منتقلاً إلى نادي بورتو البرتغالي.





انتقالات الريان





- فرانك كوم: انضم لاعب الوسط الكاميروني فرانك كوم إلى صفوف الريان قادمًا من نادي الترجي التونسي، لمدة 3 مواسم.





- ياسين براهيمي: انضم الجناح الجزائري ياسين براهيمي إلى صفوف الريان قادمًا من نادي بورتو البرتغالي، لمدة 3 مواسم.





لاعبو الريان الراحلين





- لوكا بورجيس: رحل المهاجم البرازيلي لوكا عن صفوف نادي الريان، لينتقل إلى نادي كورينثيانز البرازيلي.









الدوري المغربي





انتقالات الرجاء





نجح نادي الرجاء المغربي في تدعيم صفوفه بـ ٨ لاعبين في فترة الإنتقالات الصيفية، بينما رحل 7 لاعبين عن صفوف الفريق كالتالي:





- فابريس نجوما: انضم مهاجم فيتا كلوب الكونجولي للرجاء، لمدة 3 مواسم.





- محسن متولي: انضم لصفوف الفريق المغربي قادمًا من صفوف الأهلي القطر.





- ساليف كوليبالي: وقع المدافع المالي على عقود انضمامه لنادي الرجاء، لمدة موسمين.





- بدر بانون: جدد المدافع المخضرم على عقود استمراره داخل أروقة النادي المغربي، لمدة 3 مواسم.





- عمر العرجون: تمكن الرجاء من إعادة ناشئه السابق العرجون قادمًا من نادي اتحاد طنجة، لمدة 3 مواسم، مقابل دفع 120 الف دولار ورحيل محمد سديل.





- حميد أحداد: انضم المهاجم المغربي لصفوف الرجاء قادمًا من نادي الزمالك المصري، لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 200 الف دولار، مع أحقية الشراء مقابل دفع مبلغ 500 الف دولار عقب انتهاء إعارته.





- عبد الرحيم شاكير، والحارس محمد بو عميرة: جدد اللاعبان عقديهما مع الرجاء، ليمتد عقد شاكير حتى عام 2021، بينما يستمر بو عميرة حتى عام 2022.





لاعبو الرجاء الراحلين





- محمد سديل: دخل لاعب وسط الرجاء المغربي في الصفقة التبادلية للاعب عمر العرجون، لينتقل سديل لنادي اتحاد طنجة.





- زكرياء حدراف، محسن ياجور: انتقل مهاجمي الرجاء إلى صفوف نادي ضمك السعودي، الصاعد حديثًا للدوري السعودي للمحترفين.





- سند الورفلي: فشل نادي الرجاء في تجديد عقد مدافعه الليبي، بسبب مطالب ناديه الاهلي الليبي في المطالب المادية، وذلك بعد انتهاء إعارة اللاعب للفريق المغربي.





- ليما مابيدي: رحل النجم الكونجولي عن صفوف الرجاء بعد نهاية تعاقده مع النادي.





- إبراهيما نياسي: فسخ لاعب الوسط السنغالي تعاقده مع نادي الرجاء بالتراضي، حيث كان عقد اللاعب من المقرر انتهاءه في الموسم المقبل.





- أنس جبرون: انتقل المهاجم الشباب لصفوف نادي مولودية وجدة على سبيل الإعارة.





انتقالات الوداد





- أيوب الكعبي: انضم المهاجم المغربي المخضرم إلى صفوف الوداد قادمًا من نادي هيبي شينا فورتون الصيني، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة،في صفقة مجانية حيث سيتكفل النادي الصيني راتب مهاجمه المعار.









الدوري التونسي





انتقالات الترجي





نجح نادي الترجي التونسي في تدعيم صفوفه بـ 9 لاعبين في فترة الإنتقالات الصيفية، بينما رحل 7 لاعبين عن صفوف الفريق كالتالي:





- أمين بن حميدة: تعاقد الترجي مع بن حميدة مدافع الفريق قادمًا من صفوف مستقبل سليمان.





- محرز بالراجح: انضم بن راجح لصفوف الترجي قادمًا من نادي حمام الأنف.





- صدقي الدبشي: تعاقد الترجي مع الحارس الشاب قادمًا من صفوف مستقبل قابس.





- عبد القادر بدران: انضم المدافع الجزائري لصفوف الفريق التونسي قادمًا من نادي وفاق سطيف الجزائري، لمدة 3 مواسم.





- فادي بن شوق: تعاقد الترجي مع لاعب الوسط قادمًا من صفوف نادي البنزرتي.





- بلال بن ساحة: انضم المهاجم الجزائري لصفوف الترجي قادمًا من نادي دفاع تاجنانت الجزائري.





- إلياس شتي: تعاقد الترجي مع المدافع الجزائري شتي قادمًا من نادي شبيبة القبائل، لمدة 4 مواسم.





- عبدالرؤوف بن غيث: انضم لاعب الوسط الجزائري بن غيث لصفوف الترجي قادمًا من نادي بارادو الجزائري، بعد نهاية إعارته لصفوف اتحاد العاصمة.





- كوامي بونسو: تعاقد نادي الترجي مع لاعب الوسط الغاني قادمًا من صفوف أشانتي كوتوكو، لمدة 4 مواسم.





لاعبو الترجي الراحلين





- سعد بقير: رحل نجم الترجي عن صفوف الفريق، من أجل خوض تجربة احترافية جديدة مع نادي أبها السعودي، لمدة ٤ مواسم.





- فرانك كوم: انتقل النجم الكاميروني لصفوف نادي الريان القطري، لمدة 3 مواسم.





- علي الجمل: غادر حارس الترجي صفوف فريقه منتقلاً لنادي الملعب التونسي، لمدة موسمين.





- بلال الماجري: خطف نادي النجم الساحلي مهاجم نادي الترجي، لمدة 3 مواسم.





- أيمن محمود، ومحمد عزيز بوستة: انتقل ثنائي الدفاع التونسي لنادي مستقبل سليمان، الصاعد حديثًا للدوري التونسي، لمدة موسم على سبيل الإعارة.





- علي المشاني: انتقل مدافع الفريق التونسي علي المشاني لصفوف نادي القوة الجوية العراقي.





- غيلان الشعلالي: رحل الدولي التونسي إلى صفوف ملطية سبور التركي، لمدة 3 مواسم.





انتقالات النجم الساحلي





تمكن نادي النجم الساحلي التونسي من تدعيم صفوفه بـ 8 لاعبين في فترة الإنتقالات الصيفية، بينما رحل 3 لاعبين عن صفوف الفريق كالتالي:





- رامي البدوي: استعاد نادي الترجي خدمات مدافعه الدولي التونسي، بعد انتهاء فترة إعارته لنادي الفيحاء السعودي.





- فراس عايفية: انضم المهاجم التونسي لنادي النجم قادمًا من صفوف الأولمبي الباجي.





- بلال الماجري: تعاقد نادي النجم مهاجم نادي الترجي، لمدة 3 مواسم.





- يانيس تافر: دعم النادي التونسي صفوفه بالمهاجم الجزائري قادمًا من نادي سانت جالين السويسري، لمدة موسمين





- حازم الحاج حسن: جدد المهاجم الشاب تعاقده مع نادي النجم، لمدة 3 مواسم قادمة.





- سليم بوخنشوش: خطف نادي النجم لاعب الوسط الجزائري قادمًا من شبيبة القبائل، لمدة 3 مواسم.





- علية البريقي: جدد لاعب الوسط المخضرم علية البريقي تعاقده مع نادي النجم، لمدة 3 مواسم قادمة.





- علاء الدين أيوب: انضم حارس المرمى الشاب لصفوف الفريق قادمًا من نادي فيرتوس إينتيلا الإيطالي، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية، لمدة 4 مواسم.





لاعبو النجم الراحلين





- كريم العواضي: رحل لاعب الوسط التونسي عن صفوف النجم منتقلاً لنادي أبها السعودي.





انتقالات الصفاقسي





- دعم نادي الصفاقسي صفوفه بالتعاقد مع المهاجم الجزائري إسلام باكير قادمًا من صفوف وفاق سطيف، لمدة 3 مواسم.









الدوري الجزائري





انتقالات وفاق سطيف





نجح نادي وفاق سطيف في تدعيم صفوفه بـ 12 لاعب في فترة الإنتقالات الصيفية، بينما رحل 10 لاعبين عن صفوف الفريق كالتالي:





- إبراهيم سعيدي، وأيمن عطو: استعاد وفاق سطيف خدمات ثنائي الفريق، بعد إنتهاء فترة إعارتهم لنادي وداد تلمسان.





- مصطفى بوسف: استعاد النادي الجزائري خدمات لاعب وسطه الشاب، بعد إنتهاء فترة إعارته لنادي اتحاد عنابة.





- محمد سويبع، وأسامة تبي: انضم ثنائي مولودية الجزائر لنادي وفاق سطيف، لمدة موسمين.





- عبد الغني الخياط: تعاقد وفاق سطيف مع عبد الغني الخياط قادمًا من نصر حسين داي، لمدة موسمين.





- عبد الحق دباري، وماليك تراوري: انضم ثنائي مولودية بجاية لنادي وفاق سطيف.





- حسين لعريبي: تعاقد نادي وفاق سطيف مع المدافع حسين لعريبي قادمًا من صفوف نصر حسين داي.





- سعيد دعاس: خطف النادي الجزائري حار مرمى المنتخب الأولمبي قادمًا من مولودية الجزائر.





- سفيان خضايرية: انتقل الحارس المخضرم إلى صفوف سطيف قادمًا من ناد اتحاد بلعباس.





- الخليل بكاكشي: تعاقد نادي وفاق سطيف مع المدافع صاحب الـ 27 عامًا قادمًا من شبيبة الساورة.





لاعبو وفاق سطيف الراحلين





- عبد المؤمن جابو، وحسام الدين غشة: انضم الثنائي الهجومي لمولودية الجزائر قادمًا من وفاق سطيف.





- عبد القادر بدران: انتقل المدافع الجزائري لصفوف الترجي التونسي، لمدة 3 مواسم.





- حمزة بنوح: خطف نادي شبيبة القبائل المهاجم المخضرم بنوح، لمدة موسمين.





- مصطفى زغبة: حصل نادي الوحدة السعودي على خدمات الحارس الجزائري من سطيف.





- إسلام باكير: تعاقد الصفاقسي التونسي مع المهاجم الجزائري الشاب، لمدة 3 مواسم.





- سمير عيبود: رحل لاعب الوسط عيبود لصفوف نادي شباب بلوزداد.





- عبد الرحمن بو لطيف، وشعيب ذبيح: انضم ثنائي سطيف لنادي جمعية عين مليلة الجزائري.





- أنس سعد: رحل المدافع الشاب إلى صفوف نادي اتحاد بلعباس.









انتقالات شبيبة القبائل





نجح نادي شبيبة القبائل في تدعيم صفوفه بـ 7 لاعبين في فترة الإنتقالات الصيفية، بينما رحل 13 لاعب عن صفوف الفريق كالتالي:





- عمار العرفي: انضم لاعب الوسط الشاب لصفوف شبيبة القبائل قادمًا من نادي اتحاد الجزائر.





- توفيق عدادي: تعاقد نادي الشبيبة مع نجم نادي أولمبي المدية، لمدة موسمين.





- عبد الصمد بونوة: انتقل بونوة إلى صفوف الشبيبة قادمًا من اتحاد بلعباس.





- حمزة بنوح: خطف نادي شبيبة القبائل المهاجم المخضرم بنوح، لمدة موسمين.





- رضا بن سايح: نجح النادي في الحصول على خدمات مهاجمم شبيبة بجاية، لمدة موسمين.





- محمد وليد بن شريفة: حصل شبيبة القبائل على توقيع مدافع شباب قسنطية، لمدة موسمين.





- زغدان توفيق: انضم مدافع سيدان الفرنسي لصفوف نادي شبيبة القبائل.





لاعبو شبيبة القبائل الراحلين





- رحل 8 لاعبون بعد نهاية تعاقدهم مع النادي وهم: قاسم أمعوش، والنيجيري أوتشي نوفور، وسامي سلامة، ومحمد أمين أوغنون، ومخلوف رابح، وإسماعيل مزيان، رمضان فرقان، وكريم إيدير.





- طاهر بن خليفة: رحل عن صفوف سطيف منتقلاً لنادي اتحاد الجزائر.





- أنور سعيدون: غادر حارس المرمى الشاب صفوف سطيف منتقلاً لنادي نجم مقرة الجزائري.





- إلياس شتى: تعاقد الترجي مع المدافع الجزائري شتي قادمًا من نادي شبيبة القبائل، لمدة 4 مواسم.





- محمد أمين كباري: قام نادي شبيبة القبائل بالاستغناء عن لاعب الوسط لينتقل إلى دفاع تاجنانت الجزائري.





- سليم بوخنشوش: خطف نادي النجم لاعب الوسط الجزائري قادمًا من شبيبة القبائل، لمدة 3 مواسم.









انتقالات اتحاد العاصمة الجزائري





نجح نادي اتحاد الجزائر في تدعيم صفوفه بـ 7 لاعبين في فترة الإنتقالات الصيفية، بينما رحل 13 لاعب عن صفوف الفريق كالتالي:





- إلياس أوكال: انضم مدافع نصر حسين داي إلى صفوف اتحاد الجزائر، لمدة موسمين.





- إلياس يعيش: استعاد الاتحاد خدمات مهاجمه الشاب، عقب نهاية إعارته لنادي نصر حسين داي.





- طاهر بن خليفة: تعاقد الاتحاد مع بن خليفة قادمًا من شبيبة القبائل.





- أيمن محيوص: استعاد الاتحاد خدمات مهاجمه الشاب، عقب نهاية إعارته لنادي جمعية عين مليلة الجزائري.





- مصطفى خيراوي: دعم اتحاد العاصمة صفوفه بالمدافع الشاب قادمًا من أمل بو سعادة، الناشط في الدرجة الثانية.





- زكريا حدوش: انضم المهاجم المخضرم لصفوف الفريق قادمًا من مولودية الجزائر.





- محمد وليد تيبوتين: حصل نادي اتحاد العاصمة على خدمات لاعب وسط شبيبة الساورة، لمدة موسمين.





لاعبو اتحاد العاصمة الراحلين:





- عبدالرؤوف بن غيث: انضم لاعب الوسط الجزائري بن غيث لصفوف الترجي قادمًا من نادي بارادو الجزائري، بعد نهاية إعارته لصفوف اتحاد العاصمة.





- رفيق بودربال: رحل لاعب وسط اتحاد العاصمة عن صفوف الفريق، لينتقل لنادي ليون لا دوشير الفرنسي.





- عمار العرفي: قام النادي بالاستغناء عن لاعب وسطه الشاب، لينتقل لنادي شبيبة القبائل.





- فاروق شافعي: فسخ نادي اتحاد العاصمة تعاقده مع الشافعي بسبب إخلاله بقواعد الانضباط، لينتقل اللاعب لنادي مولودية الجزائر.





- محمد الأمين حامية: قام نادي اتحاد العاصمة بالاستغناء عن خدمات مهاجمه، لينتقل الأخير إلى نادي مولودية وهران.





- برانس إيبار: رحل المهاجم الكونجولي الشاب عن صفوف الفريق لينتقل لنادي بيرشوت ويلريجك البلجيكي.



