رسميا.. بيراميدز يعلن ضم إبراهيم حسن من الزمالك
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 06:29 م
علي نبوي
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تعاقد نادي بيراميدز مع إبراهيم حسن قادمًا
من الزمالك لدعم الفريق في الموسم المقبل.
ووقع لاعب الزمالك السابق على عقود انضمامه
لبيراميدر لمدة ٤ مواسم مقبلة.
وتسلم النادي الاستغناء الخاص باللاعب من
الزمالك ليصبح لاعبا رسميا في صفوف الفريق.
وأصبح حسن ثامن صفقة يضمها بيراميدز في
الميركاتو الصيفي الجاري بعد التعاقد مع محمد عطوة وجون أنتوي وإسلام عيسى ومحمود حمادة
وطارق طه وأحمد علي ودودو الجباس.
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