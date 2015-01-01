ياسمين عبدالعزيز تتصدر موقع "يوتيوب" بعد ظهورها مع منى الشاذلي
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 06:30 م
الفجر الفني
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استطاعت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أن تدخل قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، خلال ظهورها في البرومو الخاص بحلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم".
وحقق برومو حلقة ياسمين عبد العزيز من برنامج معكم ربع مليون مشاهدة على يوتيوب خلال ساعات ، مما أهله لاحتلال المركز الرابع فى قائمة الأعلى مشاهدة من أصل 50 فيديو.
وأظهر البرومو، ياسمين عبد العزيز وهي تتحدث عن كواليس أفلامها وسر عدم ظهورها في أي برنامج لمدة 18 عاما.
ولاقى البرومو إعجاب عدد كبير من متابعي ياسمين عبد العزيز، وردود واسعة عبر انستجرام والتي جاءت بين "خفة دم مش طبيعية" و "انت عسل جدا ومن الناس الحلوة".
كانت آخر أعمال ياسمين عبد العزيز الفنية هي مسلسل "لآخر نفس" الذي شاركت به في الموسم الرمضاني الماضي.
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