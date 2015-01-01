أول تعليق من "ليلى شندول" صاحبة صورة كهربا المثيرة للجدل





حرصت الإعلامية التونسية ليلى شندول، على التعليق على الصورة التى قام المستشار مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك، بنشرها لها مع لاعب الفريق السابق محمود عبد المنعم " كهربا " خلال المؤتمر الصحفي اليوم.





وقال ليلى شندول:" هذه الصورة كانت منذ عام أو أكثر فى أحد الأماكن العامة".





وتابعت:" في هذا اليوم كنت مع خطيبي وتناول العشاء معي وعندما شاهدت كهربا التقطت معه صورة مثل أى أحد المعجبين حيث أنني لم تجمعني به صداقه قوية، وفى نفس الوقت كان صديق خطيبى ".





وواصلت الإعلامية التونسية" كهربا شخص محترم، وأنا لم اتقابل معه أو أراه سوى هذة المرة ".





وأتمت :" لا أعلم سر هذه الشائعات أنا مقبلة على الزواج خلال الفترة المقبلة، و لا أرى سببا مقنعا لترويج شائعات مثل ذلك".





وكان المستشار مرتضي منصور قد نشر صور كهربا برفقه شندول خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم لتقديم صفقات نادى الزمالك الجديدة .