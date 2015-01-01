"حضور ولباقة".. دينا عبد الكريم نموذج إعلامي توهج في مؤتمرات الرئاسة

شاركت الإعلامية دينا عبد الكريم في تقديم جلسة المؤتمر الرئاسي الأول لمبادرة حياة كريمة ضمن فاعليات اليوم الثاني للمؤتمر الدوري السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، يمثلون كل فئات الشباب المصرى "شباب الجامعات والأحزاب والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وشباب من المبدعين والمبتكرين.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش المؤتمر، اليوم الأربعاء، فيلما تسجيليا عن مبادرة "حياة كريمة" بعنوان "مصر مبتنساس ولادها"، وتضمن الفيلم التسجيلي عرض بعض أمنيات المصريين، الذي يسعوا لتحقيقها ضمن مبادرة "حياة كريمة"وتشارك الإعلامية دينا عبد الكريم في المؤتمر كمقدمة بالمؤتمر ومنظمة لجلسات الحوار.

طبق الدش

حاولت مقدمة المؤتمر دينا عبد الكريم، توقيف منسق المبادرة "حياة كريمة" بأسيوط عن الحديث لضيق الوقت، مما دفع الرئيس للتدخل قالًا: "سيبوه يكمل، دي بلدنا خلينا نسمع هيقول إيه، مش دي بلدنا، خلينا نشوف بلدنا قول".

داعب الرئيس عبد الفتاح السيسي، منسق مبادرة "حياة كريمة" بأسيوط أثناء تواجده بقرية النهاية بمركز ديروط، إحدى القرى الأكثر فقرًا، قائلًا: "طبق الدش اللي وراك دا شغال فعلًا"، ودخل في نوبة ضحك، مما دفع جميع الحضور للضحك.

ليعقب منسق المبادرة، "طبعًا شغال، دول أهل البلد كلهم متابعينا دلوقتي".

تعليمها

حصلت دينا عبد الكريم على مجموع 99.5%. في الثانوية العامة، وتخرجت في كلية الصيدلة، جامعة القاهرة عام 2002، بدأت العمل في المجال الإعلامي عام 2001، وعملت كبير مذيعي قناة "سي تي في".

تحلم عبد الكريم بتأسيس قناة مصرية متخصصة للأطفال، وتقدم محتوى مختلفًا لبناء جيل أفضل، بالرغم حبها لـ"السوشيال ميديا" إلا أنها ترى أن سلبياتها أكثر من إيجابياتها، وصرحت من قبل أنها تتمنى العمل مع الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، وترى أنه نموذج للإعلامي صاحب المعلومات والثقافة الواسعة.

عملها بالإعلام

هي الدكتور دينا عبد الكريم صادق، مقدمة برنامج "القاهرة 360"، الذى يذاع على قناة "القاهرة والناس" الفضائية، ولها باع في المجال الإعلامي، في تقديم البرامج التليفزيونية، وكتابة المقالات التنويرية في أشهر الصحف المصرية، كما أن لها دور كبير في تطوير المجال الإذاعي في القنوات المسيحية.

عملت كبير مذيعي قناة "سي تي في" المسيحية، وكانت مديرة برامج قناة أغابي، بالإضافة إلى عملها في قناة سات 7 لمدة 7 سنوات، منذ انطلاقها في المجال الإعلامي، كما عملت مديرًا تنفيذيًا لقناة "الحرية" في مصر، وكانت ضمن المؤسسين لها، وتعمل كمدرس بكلية الإعلام جامعة مصر الدولية.

مؤتمرات الرئاسة

أصبحت الإعلامية دينا عبد الكريم؛ أول إعلامية قبطية تشارك في تقديم الندوات والمؤتمرات الرئاسية، منذ بداية عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث شاركت في تقديم جلسة العمل الأولى بعنوان "رؤية مـصـر 2030"، ضمن فاعليات المؤتمر الدوري الرابع للشباب بالإسكندرية.

شاركت في إدارة جلسة بعنوان "تطوير النية الأساسية"، بحضور الرئيس السيسي، ومشاركة عدد من كبار رجال الدولة على رأسهم رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، بالإضافة إلى مشاركة 1300 من شباب وشابات محافظات وجامعات إقليم غرب الدلتا.

تأهيل الشباب

أسست شركة للإنتاج الفني عام 2013، والتي تنتج العديد من برامج التنمية، والأفلام الوثائقية، وحملات التوعوية، بهدف تنمية ونشر الثقافة البنائة للمجتمع المصري، وهي شركة "ميديولوجي للإنتاج الفني" في 2013.

تنتج شركتها العديد من برامج التنمية في المجالات كافة، والأفلام الوثائقية، بالإضافة إلى إنتاج الحملات التوعوية التي تهدف إلى تنمية ونشر الثقافة وقويم الأفكار البنائة للمجتمع المصري، بجانب دورها في تدريب وتأهيل الشباب على أن يكونوا كوادر في مجالات الإعلام والتمنية، من خلال دورات التدريبة التي تقدمها للشباب.