كوتينيو يضع برشلونة في ورطة كبيرة
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 06:18 م
عمر عبدالعزيز
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أفادت تقارير صحفية عاليمة، ان ناي برشلونة الإسباني "قلق للغاية" بشأن صعوبة بيع نجمه البرازيلي فيليبي كوتينهو، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن مصادر النادي الكاتالوني تقول ان هناك قلق بشأن تعقيد امكانية بيع اللاعب البرازيلي، والبارسا مستعد للتخلي عن كوتينهو مقابل 105 مليون يورو، ولكن حتى الان لا توجد عروض.
الجدير بالذكر ان عقد مقايضة نيمار-كوتينهو مع باريس سان جيرمان الفرنسي صعب للغاية، ولكن البارسا مستعد لبيع كوتينهو إلى PSG اذا اقتربوا من سعر طلب الشراء البالغ 105 ملايين يورو.
مع العلم أن البارسا كان يأمل في الحصول على 150 مليون يورو قبل نهاية اغسطس، من بيع كوتينهو ورافينيا ومالكوم، وحتى الان لم يحصل ذلك.
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