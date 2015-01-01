الاحتفال بيوم القيم والمبادئ تحت سقف مستشفى 57357 (صور)

زار وفد من إحدى الشركات الوطنية الكبرى في مجال التسويق الالكتروني، مستشفى سرطان الأطفال مصر 57357، بهدف إسعادهم، والتضامن معهم في رحلة علاجهم، وهو ما دفع أطفال 57 لاستقبالهم بالورود في مدخل المستشفى، ونظمت الشركة عرضا ترفيهيا للأطفال، هدفوا فيه إلى تقديم فقرات التسلية والمتعة مع "البلياتشو" والتي ألهب مشاعر الحضور، واستمتع الجميع بها، حيث لعبوا مع الأطفال على مسرح المستشفى، وارتفعت أصوات التصفيق والبهجة والتشجيع من الأطفال وذويهم داخل القاعة، تعبيرا منهم عن التفاعل الشديد مع مؤدي العرض.









قالت نورهان كامل، مشرف الموارد البشرية بشركة التسويق الإلكتروني، قالت أن زيارة عشرات الشباب العاملين في الشركة، لمستشفى 57357، تأتي من قبيل المسئولية المجتمعية التي ترعاها الشركة، وترسخ مبادئها في أذهان العاملين بها، وأن طرح فكرة الزيارة كانت ل 57 تحديدا، لأنها أكبر صرح طبي خيري يقدم الخدمة مجانا تماما، وبشكل لائق للمريض المصري، وأنها لم تكن الزيارة الأولى للعاملين، ومن قبيل الدال على الخير كفاعله، وهم يريدون مشاهدة البهجة والسعادة على وجوه الأطفال المرضى وأسرهم، ونموذج التحدي الذي طالما سمعوا عنه في 57، وبث روح الإيجابية في نظرتهم للحياة عموما، مع اليقين بأن المجتمع يقف وراءهم ويساعدهم في رحلة علاجهم، ماديا ومعنويا.













وأشار كريم نصار، مدير العمليات بشركة التسويق الإلكتروني، إلى أن زيارة العاملين للمستشفى، يأتي تزامنا الاحتفال السنوي للشركة بيوم القيم والمبادئ المثلي بالمجتمع، والذي يوافق 30 يوليو من كل عام، وتحيي فيه المثالية في التعامل البشري في كل شئ، فكل شخص مسئول لا يحتاج إلى لقب لكي يعلم ما هو صحيح وما هو خاطئ، إضافة إلى كيفية إرضاء الجمهور من خلال تقديم أفضل خدمة له، وفي إطار التأكيد على القيم كانت زيارة العاملين بها لمستشفى 57357، حاملين معهم الهدايا لتوزيعها على الأطفال، وإضفاء السعادة والبسمة عليهم، والتقاط الصور التذكارية معهم.





وأثنى كريم على دعم المستشفى للحالة النفسية للمرضى، كخطوة فاعلة في العلاج، وعلى ترحيب الإدارة والعاملين الشديد بهم، مما يدفعهم لتكرار الزيارة مرات عديدة.​







