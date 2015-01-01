مكتب تنسيق جامعة القناة: يستقبل 612 من طلاب المرحلة الثانية



وقد أكد الدكتور محمد شقيدف مدير مكتب التنسيق بالجامعة أن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانية لطلاب الشعبة العلمية هو ٣٢٠ درجة فأكثر بنسبه ٧٨.٠٥% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى، وبالنسبة للحد الأدنى لطلاب الشعبة الأدبية للحاصلين على ٢٧٩درجة فأكثر أي بنسبة ٦٨.٠٥%.



هذا وأوضح ان عدد الطلاب المتقدمين اليوم بلغ ٦١٢ طالب وطالبة منهم طلاب من محافظات مختلفة هذا وأكد مدير مكتب التنسيق أنه تم توفير ١٠٠ جهاز حاسب آلي فائق السرعة داخل ثلاث قاعات بمركز تطوير التعليم يستقبلون الطلاب من الثامنه صباحا وحتى الثالثة مساءا مع التواجد أيام العطلات الرسمية ويعمل بالمكتب فريق عمل إداري ومهندسي كمبيوتر مكون من ٢٢ إدارى فى التنسيق اليدوى و٢٥ إدارى بالتنسيق الإليكترونى، بالإضافة إلى ٢٠ طالب وطالبة من اتحاد الطلاب يعملون بلجنة التنظيم.



أعلن الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس بداية أعمال تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد للناجحين في الثانوية العامة بمكتب تنسيق جامعة قناة السويس،وذلك بداية من اليوم الأربعاء الموافق ٣١ يوليو حتى الأحد ٤ أغسطس المقبل.