ألمانيا تعلن عدم مشاركتها المهمة التي تقودها الولايات المتحدة في مضيق هرمز

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قال وزير الخارجية الألماني "هايكو ماس" اليوم الاربعاء: "أن المانيا لن تشارك في مهمة بحرية تقودها الولايات المتحدة لتأمين مضيق هرمز القريب من ايران".



مؤكدًا أن ألمانيا تريد تجنب المزيد من تصعيد التوترات في المنطقة.



وصرح ماس للصحفيين في رحلة إلى وارسو بأنه لا يوجد حل عسكري.



