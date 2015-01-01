بالهاتف.. قطر تتآمر على المملكة والبحرين ومصر وليبيا والصومال
كشف تسريب صوتي جديد عن فضائح متعددة لقطر في دول المنطقة، بعدما اتخدت الدوحة وكراً لخططها ونشر دمارها مستعينة بالمليشيات والتنظيمات الإرهابية المختلفة في البحرين ، والمملكة، وليبيا، ومصر والصومال.
وكشف التسريب الصوتي عن محادثات بين إرهابي موالي لإيران بالبحرين ومستشار أمير قطر حمد العطية قال فيها: "احنا ماعندنا مانع نطلعها "يقصد الدماء" رداً على الأول حتى الجزيرة للحين".
كما كشف التسريب عن المؤامرات التي حاكتها الدوحة ضد قطر حتى قبل المقاطعة ، ففي أحد المحادثات قال أحمد عملاء قطر لـ”فيصل بن جاسم آل ثاني المقرب من نظام قطر ” : الإخوان جميعهم جاهزين والترتيبات ممتازة .
وتابع : انا على اتصال مع الشباب في بريدة والرياض وجدة .
أما في ليبيا فلم يتوقف الدعم القطري للميلشيات الإرهابية ، وكشف التسريب عن محادثة بين "اسماعيل الصلابي" من قادة الجماعات المتطرفة و"شاهين السليطي" ضابط مخابرات قطري .
وفي التسريب قال الأول: "الناس اللي برا لازم تتحرك أكثر يعني ، بينما يرد عليه الضابط القطري والله ماني عارف حتى الجماعة مختفين … صالح ومحمود ما يظهروا على الشاشات".
كما كشف التسريب محادثة لأحد مسؤولي خلية إرهابية بجماعة الإخوان في مصر يقول ” لو اترمت من فوق على مدرعة شكرا على كده .. هتولع فيها هتولع فيها ” ضمن مكالمته الهاتفية .
وفي الصومال لم يعد الأمر يخفى بعد تسريب ” نيويورك تايمز ” ، فيما أظهر التسريب محادثة بين حسن بن حمزة هاشم سفير قطر في الصومال وخليفة المهندي رجل الأعمال مقرب من تميم .
ويقول “المهندي ” زي مانت عارف ، الجهة اللي كانت خلف أحداث الميناء ، نعرفها ومرتين معاخا ترتيب مسبق ، إحنا قاصدين انه يكون في عنف ليرد عليه السفير القطري : هذا اللي مخلي الإمارتيين يلحاشون “يخرجون ” ويبادله الآخر الرد صراحة ً حول المؤامرة.
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