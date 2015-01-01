مدير تعليم الإسماعيلية: لا نخضع لأي ضغوط وقراراتنا يحكمها الصالح العام



وأكد الدكتور خالد خلف قبيصي خلال تكريم توجيهات الأنشطة المشاركة الي جانب الداعمين من المديرية والإدارات ان التكريم هو أحد اهم عناصر الدفع المعنوي نحو التفوق والتميز ولكن يجب أن يتبع ذلك مزيد من بذل الجهد وتطوير الأداء ورفع الكفاءة للحصول علي مكانه متميزة في تعليم الإسماعيلية.



وتابع انا والقيادات لا نخضع لأى ضغوط ولا يحكمنا سوى ضمائرنا وتوجهات السيد رئيس الجمهورية فى محاربة الفساد والدعم الغير مسبوق من سيادة اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية ولصالح العمل مرحبا باى شخص يري في نفسه الإمكانيات والقدرات التى تؤهله لأى مناصب قيادية.



وأشار خلف، الي أن الإسماعيلية حققت العديد من المراكز الأولي علي مستوى الجمهورية في العديد من الأنشطة وضعتنا في مرتبة متقدمة أشاد بها بالجميع وعلي رأسها سيادة اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية والذي حرص مؤخرا علي تكريم تعليم الإسماعيلية وقياداته واختتم المرحلة القادمة ستشهد العديد من القرارات التى تدفع المديرية الي مزيد من النجاح والتميز خاصة في مجال التدريب والتنمية المهنية والبشرية.



شارك الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، تكريم المشاركين فى تنظيم وتجهيز وإعداد حفل ختام الأنشطة للعام الدراسي 29182019 والذي أقيم بمسرح مدرسة تكنولوجيا المعلومات والذى نظمة توجيه المجال الصناعي بقيادة الأستاذ علاء حسونة وذلك فى حضور عادل عبد التواب عثمان وكيل المديرية، وإسماعيل محسن مدير عام التعليم العام، وجمال عويضة الموجة العام المالي والإداري.