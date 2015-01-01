إزالة 55 حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 6656 متر بالغربية (صور)

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أكد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، أن جميع أجهزة المحافظة التنفيذية تتعامل مع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة بكل جدية وحزم لإزالة كافة أشكال التعديات وإسترداد حق الشعب في أراضيه التي هي حق لجميع الأجيال الحالية والمتتالية.



وفى هذا السياق؛ قامت محافظة الغربية بالتنسيق مع الجهات المعنية وإزالة 55 حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 6656م2 خلال اليوم السادس للموجه 13 لإسترداد "حق الشعب".



حيث تم إزالة 12 حالة تعدى على أملاك الري والصرف بمساحة 932م2 في مركز ومدينة السنطة.



كما تم إزالة 42 حالة تعدى على مساحة 5669م2 بمركز ومدينة سمنود تمثلوا في (إزالة 34 حالة تعدى على أملاك الري والصرف بمساحة 4804م2- 8 حالات تعدى على أملاك الأوقاف بمساحة 865م2).



بينما تم إزالة حالة تعدى في حي ثان طنطا أملاك الوحدة المحلية بمساحة 55م2.



وفى السياق ذاته؛ أوضح محافظ الغربية أن حصيلة الموجة 13 منذ بدايتها حتى اليوم السادس هو إسترداد 46995 م2 بتنفيذ 403 حالة إزالة على أملاك الدولة. مؤكدًا على إستمرار عمل الموجه وفق المخططات الموضوعة لإزالة كافة أشكال التعديات مع إلتزام الجميع بتنفيذ الإزالة في المهد فور الشروع في المخالفة لمنع وجود أي تعديات أو مخالفات جديدة.