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كوشنر يبحث مع العاهل الأردني في عمان عملية السلام

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 06:07 م
كوشنر يبحث مع العاهل الأردني في عمان عملية السلام
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وكالات
 
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التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأربعاء في عمان جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحد كبار مستشاريه، وبحث معه عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، على ما أفاد الديوان الملكي في بيان.

وذكر البيان أن الملك استقبل في قصر الحسينية في عمان كوشنر "الذي يزور الأردن ضمن جولة له تشمل عدداً من الدول في المنطقة".

وبحث الجانبان "الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي".
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