برشلونة يواصل مساعيه لسرعة ضم بديل جوردي ألبا

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني، يواصل مساعيه، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، للتعاقد مع خليفة جوردي ألبا.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن جونيور فيربو، لاعب ريال بيتيس، هو الأقرب لمزاملة ألبا، لكن البارسا مازال يعصر السعر، وريلب بيتيس من جهته متمسك بطلبه.



