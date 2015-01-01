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برشلونة يواصل مساعيه لسرعة ضم بديل جوردي ألبا

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 06:01 م
برشلونة يواصل مساعيه لسرعة ضم بديل جوردي ألبا
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عمر عبدالعزيز
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني، يواصل مساعيه، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، للتعاقد مع خليفة جوردي ألبا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن جونيور فيربو، لاعب ريال بيتيس، هو الأقرب لمزاملة ألبا، لكن البارسا مازال يعصر السعر، وريلب بيتيس من جهته متمسك بطلبه.

ومن الجدير بالذكر ان بيتيس يريد 30-35 مليون يورو، والبارسا يضع على الطاولة 20-25 مليون يورو، ولا يزال هناك شد حبل بين الناديين.
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المزيد عن: ريال بيتيس جونيور فيربو جوردي البا برشلونة
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