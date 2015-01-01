برشلونة يواصل مساعيه لسرعة ضم بديل جوردي ألبا
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 06:01 م
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني، يواصل مساعيه، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، للتعاقد مع خليفة جوردي ألبا.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن جونيور فيربو، لاعب ريال بيتيس، هو الأقرب لمزاملة ألبا، لكن البارسا مازال يعصر السعر، وريلب بيتيس من جهته متمسك بطلبه.
ومن الجدير بالذكر ان بيتيس يريد 30-35 مليون يورو، والبارسا يضع على الطاولة 20-25 مليون يورو، ولا يزال هناك شد حبل بين الناديين.
Advertisements
المزيد عن: ريال بيتيس جونيور فيربو جوردي البا برشلونة
- الصفقة الرابعة في برشلونة
- فالفيردي يوافق على ضم بديل ألبا
- برشلونة يقترب من ضم خليفة جوردي ألبا
- 25 مليون وموهبة برشلونة تقرب صفقة "خليفة جوردي ألبا"
- برشلونة على وشك حسم صفقة جديدة
- صفقة جديدة على أعتاب برشلونة
- برشلونة يحدد شرطه الوحيد للتعاقد مع جونيور فيربو
- برشلونة يحدد خياراته لتدعيم الجبهة اليسرى.. واستبعاد نجم البايرن
- خطوة واحدة تفصل برشلونة عن إغلاق الصفقة المُعقدة
- خطوة واحدة تفصل برشلونة عن التعاقد مع بديل جوردي ألبا