أوتاوا - أظهرت بيانات إحصائيات كندا يوم الأربعاء أن الاقتصاد الكندي نما بنسبة 0.2 ٪ في مايو ، وهي ثالث زيادة في عدة أشهر

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أظهرت بيانات إحصائيات كندا اليوم الأربعاء أن الاقتصاد الكندي نما بنسبة 0.2 ٪ في مايو، وهي ثالث زيادة في عدة أشهر، وذلك بفضل انتعاش في التصنيع.



وكان محللون في استطلاع أجرته رويترز قد توقعوا زيادة بنسبة 0.1 ٪ في مايو بعد زيادة أكبر من المتوقع بنسبة 0.3 ٪ في أبريل. وبشكل عام، توسع 13 من القطاعات الصناعية العشرين التي تمت مراقبتها في مايو، حسبما ذكرت الوكالة الإحصائية الوطنية.



وارتفع التصنيع المعمر بنسبة 2.3 ٪، أكثر من تعويض انخفاض بنسبة 1.7 ٪ في أبريل. وفي الوقت نفسه، شهد القطاع الفرعي لتصنيع معدات النقل نموًا بنسبة 5.7٪ بعد عودة إنتاج السيارات إلى مستوياتها الطبيعية في بعض الإغلاقات المؤقتة للمصنع في أبريل.



وشهدت صناعة البناء والتشييد في كندا أيضًا مكاسب في شهر مايو، حيث ارتفعت بنسبة 0.9٪ وسجلت قفزتها الرابعة في خمسة أشهر. وسجل البناء السكني أقوى نمو له في أكثر من عام، حيث ارتفع بنسبة 2.2 ٪ مع توسع بناء المساكن المزدوجة والصفوف وغيرها من الوحدات متعددة الوحدات.



ومع ذلك، كانت هناك تقلصات في صناعات التعدين واستغلال المحاجر واستخراج النفط والغاز، حيث انخفضت بنسبة 0.8 ٪ بعد ارتفاع بنسبة 5.5 ٪ في أبريل، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض عمليات الاستخراج من الرمال النفطية.



