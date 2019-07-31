نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأربعاء 31/7/2019





صرح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم شن حملة مكبرة لغلق وتشميع المحال المخالفة وإزالة الإشغالات بالسوق التجارية بمركز خدمات إسكان الشباب.





كشفت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن مشروع الإسكان الاجتماعى، وفر وحدات سكنية مدعومة لما يقرب من 242 الف أسرة.





أكدت وزارة المالية، أنه تم ضم 4 آلاف مكتب بريد بالقاهرة والمحافظات، إلى منظومة تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا.





أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية الدليل الإسترشادى عن إصدار الصكوك وهى الأداة المستحدثة في سوق رأس المال وفقا للتعديلات التشريعية الأخيرة.

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأربعاء 31/7/2019.