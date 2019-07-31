نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأربعاء 31/7/2019
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 06:00 م
الفجر الاقتصادي
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأربعاء 31/7/2019.
صرح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم شن حملة مكبرة لغلق وتشميع المحال المخالفة وإزالة الإشغالات بالسوق التجارية بمركز خدمات إسكان الشباب.
كشفت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن مشروع الإسكان الاجتماعى، وفر وحدات سكنية مدعومة لما يقرب من 242 الف أسرة.
أكدت وزارة المالية، أنه تم ضم 4 آلاف مكتب بريد بالقاهرة والمحافظات، إلى منظومة تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا.
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية الدليل الإسترشادى عن إصدار الصكوك وهى الأداة المستحدثة في سوق رأس المال وفقا للتعديلات التشريعية الأخيرة.
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- "وزير الإسكان": حملات موسعة لإزالة المخالفات والتعديات بالقاهرة الجديدة
- رئيس جهاز "القاهرة الجديدة": حملة لإزالة الإشغالات ورفع العدادات بالمحال المخالفة
- رئيس الجهاز القاهرة الجديدة: مواصلة غلق الوحدات المخالفة ورفع العدادات وإزالة المخالفات
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- رئيس جهاز الشروق: تنفيذ ١٨ قرار سحب واسترداد أراضٍ لم يتم البناء عليها خلال المدة المحددة
- جهاز مدينة الشروق يشُن حملة لإزالة الإشغالات وضبط المحال المخالفة بالمدينة
- "الرقابة المالية" تصدر دليل استرشادي عن إصدار الصكوك