التغير المناخى يدفع سكان أمريكا اللاتينية إلى الهجرة

تسبّب شذوذ الطقس في الأسبوع الماضي عندما وصلت درجات حرارة 45 درجة مئوية في بعض مناطق أوروبا الغربية، في إثارة قضية الاحتباس الحراري مرة أخرى، ومع ذلك، فإن التهديد الذي تمثله هذه الظاهرة لا يؤثر فقط على القارة القديمة، ولكن على الكوكب بأسره.





وكانت إحدى عواقب ارتفاع متوسط درجات الحرارة هو التغير في الظروف في بعض المناطق، لا سيما في المنطقة المدارية- بين المناطق المدارية للسرطان والجدي- والتي تشمل معظم أمريكا اللاتينية، من الوسط وجنوب المكسيك، وأجزاء من شمال الأرجنتين وشيلي.





وتسبب تغير الظروف المناخية وتكثيف الظواهر المتطرفة في أن يبدأ السكان في الهجرة من بلدانهم الأصلية.





وصرح الدكتور كارلوس جاي جارسيا، عضو مجموعة تغير المناخ والاشعاع الشمسي بالجامعة، لوكالة سبوتنيك الروسية، بأن الهجرة في بعض الحالات قد تكون داخلية، لكن في حالات أخرى، ليس أمام المواطنين في الدول الصغيرة نسبياً سوى مغادرة بلادهم الأصلية.





وأضاف أنه إذا كانت وسائل الإنتاج وإذا كانت الأراضي لا تطعمه، فيجب على المرء أن يغادر هناك، وفي الواقع، هناك بالفعل في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى تحقيقات تشير إلى أن هناك الكثير من الهجرة التي تذهب إلى الولايات المتحدة من خلال المكسيك ".





قد تكون هذه الهجرات إلى حد ما من أصل مناخي، كما أكد أنه إذا لم يتمكن الناس من إنتاج الغذاء في بلدانهم وليس لديهم أموال لشرائه في الخارج، فعليهم المغادرة.

ويقيم جزء من هؤلاء المهاجرين بالفعل في المكسيك، حيث يجدون مواقف أفضل قليلاً من تلك التي بقوا في بلدانهم الأصلية.





وفي حالة أمريكا اللاتينية، قد يهاجر مهاجرو المناخ إلى الجنوب من القارة الأمريكية، ووفقًا لجارسيا، فقد تصبح بعض مناطق الأرجنتين وتشيلي في أمريكا الجنوبية أكثر قابلية للسكن، على وجه الخصوص، فى مناطق مثل باتاجونيا، كما أكد أن الهجرة ستكون في اتجاه خطوط العرض، حيث تظل درجات الحرارة منخفضة نسبيًا.





وقال الخبير، إن من الواضح أن أكثر المتضررين من ظاهرة الاحتباس الحراري هم دول نامية أو تلك الموجودة بين المناطق المدارية، لا تملك هذه البلدان الموارد اللازمة لمواجهة آثار هذه الظاهرة.





وقال جاي: "عندما لا تتوفر لديك الموارد اللازمة، فإن الحساسية لتغير المناخ ستكون أكبر، إذا كان من الصحيح أن المناطق المدارية، التي تقع فيها معظم أمريكا، ستتأثر بشدة بتغير المناخ". .





وأضاف :"سوف يتغير وجه أمريكا اللاتينية في حالة ارتفاع درجات الحرارة من حيث صعوبة التعامل، على سبيل المثال، مع احتمال نقص الغذاء، كما سيتعرض الأمن الغذائي وإدارة المياه للخطر بسبب الاحتباس الحراري وتغير المناخ، بجانب القضايا الصحية.