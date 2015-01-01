السيسي "وعد فأوفى".. ماذا تقدم مبادرة حياة كريمة للمصريين؟

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة ضمن فاعليات اليوم الثاني للمؤتمر الدوري السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، يمثلون كل فئات الشباب المصري "شباب الجامعات والأحزاب والبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، وشباب من المبدعين والمبتكرين.

وشهد الرئيس، على هامش المؤتمر، اليوم الأربعاء، فيلما تسجيليا عن مبادرة "حياة كريمة" بعنوان "مصر مبتنساس ولادها"، وتضمن الفيلم التسجيلي عرض بعض أمنيات المصريين، الذي يسعوا لتحقيقها ضمن مبادرة "حياة كريمة".

مبادرة حياة كريمة

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة في أول العام الجاري، ويشهد المؤتمر الدوري السابع للشباب في العاصمة الجديدة انعقاد المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة.

ويستهدف المؤتمر عرض خطط وجهود الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل مواطن مصري وتطوير القرى الفقيرة وتقديم سبل الحماية الاجتماعية لها بالإضافة إلى شرح أبعاد المبادرة وإتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة في تنفيذ المبادرة.

تطوير القرى

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم ربط الانتهاء من تطوير القري خلال مبادرة حياة كريمة بالموازنة العامة للدولة الجديدة والانتهاء من كل الأعمال داخل القري التي يجري العمل.

وأكد الرئيس السيسي أنه تم اتخاذ إجراءات لتطوير 277 قرية، موضحا أن 13 مليار جنيه تكلفة المراحل الثلاثة لتطوير 277 قرية.

وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة وحدها لا تستطيع القيام بالنهوض بالقرى الأكثر فقرا، مضيفا أن هناك 4500 قرية و28 ألف تابع بحاجة للتدخل والتطوير.

طبق الدش

داعب الرئيس عبد الفتاح السيسي، منسق مبادرة "حياة كريمة" بأسيوط أثناء تواجده بقرية النهاية بمركز ديروط، إحدى القرى الأكثر فقرًا، قائلًا: "طبق الدش اللي وراك دا شغال فعلًا"، ودخل في نوبة ضحك، مما دفع جميع الحضور للضحك.

ليعقب منسق المبادرة، قائلًا خلال مداخلة له بالمؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، ضمن فاعليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للشباب المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء: "طبعًا شغال، دول أهل البلد كلهم متابعينا دلوقتي".

وحاولت مقدمة المؤتمر توقيف منسق المبادرة عن الحديث لضيق الوقت، مما دفع الرئيس للتدخل قالًا: "سيبوه يكمل، دي بلدنا خلينا نسمع هيقول إيه، مش دي بلدنا، خلينا نشوف بلدنا قول".

250 الف فصل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا في حاجة إلى 250 ألف فصل تعليمي بتكلفة تشغيل تتعدى 25 مليار جنيه، مضيفا أن أذكر نفسي وأذكركم بأننا لن نهرب من مواجهة تحدياتنا.

وأكد الرئيس السيسي، أننا في حاجة إلى أن نوفر مبالغ كبيرة لصالح صندوق تحيا مصر بعيدًا عن موازنة الدولة المثقلة بالأعباء.

وأكد الرئيس السيسي أن مسئولية الأسرة لا تتمثل فقط فى توفير المأكل والمشرب؛ بل توفير الرعاية الكاملة للأبناء.

الصرف الصحي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن القرى الفقيرة تحدي كبير للدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه في بداية تولى الرئيس السيسي، مهام منصبه، كان هناك 10% فقط من قرى الريف المصري بها صرف الصحي، واليوم أصبح 35% بعد أقل من 5 سنوات من تولى الرئيس السيسي، ولكن هناك 65 % من اهالي الصعيد بحاجة لوصول خدمة الصرف الصحي لهم.

وأضاف "مدبولي"، أنه لا توجد حكومة بمفردها قادرة على تنفيذ هذا الحجم من العمل بتطوير القرى ورفع كفاءتها وتوفير حياة كريمة لها، ولابد من تكاتف الجهود للعمل على تطوير القرى الأكثر احتياجًا والارتقاء بها.

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، إنه مع نهاية 2019، سيتم نقل مليون مواطن إلى مناطق آمنة، مضيفا أنه حينما بدأنا برنامج الإصلاح الاقتصادي، كنا نستهدف حياة كريمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة للمصريين.

ولفت مدبولي إلى أنه منذ عامين عندما عرضنا موقف المناطق غير الآمنة على الرئيس السيسي، فقال لنا الرئيس نصًا: إحنا مش هنام ومش هناكل إلا والمناطق دي نشوفها بشكل تاني.

معدلات النمو

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن مصر حققت أعلى معدلات نمو غير مسبوقة على مدار الـ 11 عام الماضية، حيث حققت 5.7% معدل نمو.

وأضافت السعيد، أن هناك حجم استثمارات 2.9 تريليون جنيه تم ضخها في الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وهذا يعزز عملية النمو، ويجعل النمو يتم توزيعه بشكل عادل، مشيرة إلى أن الدولة المصرية توجه استثماراتها في بناء الإنسان المصري، الذي يشمل الصحة والتعليم والمراكز الثقافية والشبابية والتدريب.

وتابعت، أن هناك زيادة 195% العام الماضي في الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان خلال الـ 4 سنوات الماضية، وباقي الاستثمارات تصرف لتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي على الاستثمار في مصر، موضحة أن معدلات البطالة انخفضت من 13.4 % لـ 8.1%، مؤكدة ان توفير فرص عمل جزء من مبادرة حياة كريمة.

حماية الاجتماعية

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك مؤشرات لقياس الفقر بين الدول، مشيرة إلى أن هناك جهودا من الدولة لتوفير شبكة الحماية الاجتماعية، ومنها مبادرة "حياة كريمة".

وأضافت والي، أن هناك محاور تم العمل عليها منها تطوير البيوت وتحسين البنية التحتية وإتاحة فرص عمل للشباب بالقرى، كل ما يتم من عمل بالقرى من خلال الشباب، لافتة إلى أنه يتم استهداف القرى الأكثر فقرًا ويتم العمل عليها من كل الجوانب سواء كانت مرافق وخدمات أو دعما للأسر.

ولفتت وزيرة التضامن إلى أن هناك منهجية بالعمل، حيث النتسيق بين كل الوزارات والجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني خلال المبادرة، ودور وزارة التضامن هو إتاحة البيانات وعمل مسح ميداني لاستخلاص نتائج يتم العمل من خلالها.

وأكدت والي أن هناك تدخلات بالمبادرة من خلال القرى والأسر، موضحة أنه تم العمل على زيادة الوعي لدى المواطنين بكل قضايا الوطن والمجتمع، وهو عبارة عن مجموعة من الأدلة التي يقوم الشباب سواء بالقرية أو المتطوعين من خلالها بالشرح للأسر وتوضيح دورهم في المجتمع وحل المشاكل التي نواجهها.

وتابعت الوزيرة أن وزارة التضامن بها قاعدة بيانات بها تفاصيل 7 ملايين أسرة مصرية طلبت دعما نقديا، وأيضًا هناك بيانات بالمنازل التي تحتاج تطوير، وكل الجوانب والمعلومات التي نحتاجها.

وأشارت وإلى أن دور القطاع الخاص ليس مقتصرا على مجرد التمويل، لكن هناك مساهمة من خلال الاستثمار بالقرى وتوفير فرص العمل، كما أن دور الشباب يأتي من خلال التطوع والمشاركة في تنمية الوعي.