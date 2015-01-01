قرقاش: شق الصف السعودي الإماراتي مستحيل والإعلام القطري لا يدرك ذلك

أكد وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن "شق الصف السعودي الإماراتي من باب اليمن أو إيران أو غيرهما مستحيل، والإعلام القطري الأهوج لا يدرك أن التحالف الإماراتي السعودي تعزز عبر التضحيات وتعمق عبر التنسيق والحوار والصدق وعبر دفاع السعوديين عن شراكتهم مع الإمارات"، مضيفاً "في خضم ذلك آسف على من يدير سياسة قطر ويعمق محنتها".





وقال الدكتور قرقاش، عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الأربعاء: "لا أقلق على العلاقة الاستراتيجية التي تجمع الإمارات بالسعودية وأعلم كم هي تترسخ كل يوم على كافة المستويات، وما يحزنني ترسيخ قطر لعزلتها وتعميقها لأزمتها عبر سياسات إعلامية طائشة يديرها المال والمرتزقة وينأى عنها المواطن القطري ويعاني منها".



