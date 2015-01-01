عاجل - ننشر التوزيع الجديد لمجموعات القسم الثاني

إستقرت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني بالإتحاد المصري لكرة القدم، على زيادة عدد فرق المجموعات الثلاثة بالموسم الجديد، ليصبح في كل مجموعة 16 فريق بدلاً من 12 فريق.





وبذلك تتكون مجموع الصعيد من 16 فريق وهم : الألومنيوم، سوهاج، طهطا، ديروط، المنيا، التليفونات، بني سويف، الفيوم، الإعلاميين، بترول أسيوط، شبان قنا، أبو كساه، كيما أسوان، البنك الأهلي، النصر للتعدين، تحرير أسوان.



